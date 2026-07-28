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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 29 Juli 2026 | 02.01 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Besok Rabu, 29 Juli 2026: Lepaskan Beban yang Dipendam, Kesempatan Baik Mulai Datang

Ilustrasi zodiak Pisces (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (freepik)

JawaPos.Com - Memasuki Rabu, 29 Juli 2026, pemilik zodiak Pisces diprediksi akan menjalani hari yang mengajak untuk lebih jujur terhadap diri sendiri. 

Berdasarkan ramalan Astro Talk, Anda tidak perlu terus memendam perasaan atau berusaha menghadapi semua masalah sendirian. 

Orang-orang yang benar-benar peduli siap memberikan dukungan ketika Anda membutuhkannya. 

Melepaskan tekanan yang selama ini dipikul justru akan membuat pikiran terasa lebih ringan dan membuka ruang bagi berbagai peluang positif.

Pisces dikenal sebagai pribadi yang penuh empati, intuitif, dan memiliki imajinasi yang kuat. 

Karakter tersebut akan menjadi kekuatan utama sepanjang hari ini. 

Meski keberuntungan terasa datang secara perlahan dan terkadang tidak menentu, semesta menunjukkan bahwa kesempatan yang lebih baik sudah mulai mendekat. 

Karena itu, tetaplah optimistis dan jangan menyerah hanya karena hasil yang diharapkan belum terlihat saat ini.

Editor: Novia Tri Astuti
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