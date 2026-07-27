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Leni Setya Wati
Senin, 27 Juli 2026 | 18.52 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Senin, 27 Juli 2026: Saatnya Jujur pada Perasaan, Karier Bersinar, Keberuntungan Mulai Datang

Ilustrasi zodiak Pisces (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (freepik)

JawaPos.com - Bagi pemilik zodiak Pisces yang lahir pada 19 Februari hingga 20 Maret, 27 Juli 2026 menjadi hari yang mendorong Anda untuk lebih terbuka terhadap perasaan sendiri.

Jangan lagi memendam apa yang ada di dalam hati, karena komunikasi yang jujur dapat membantu menyelesaikan berbagai persoalan dan menghadirkan ketenangan.

Hari ini juga menjadi pengingat agar tidak membiarkan pendapat orang lain memengaruhi rasa percaya diri.

Intuisi yang Anda miliki merupakan salah satu kekuatan terbesar Pisces. Percayalah pada suara hati saat mengambil keputusan, baik dalam kehidupan pribadi maupun pekerjaan.

Selain itu, jangan merasa harus mengendalikan semua hal, termasuk urusan perjalanan atau rencana yang sedang disusun. Berikan ruang bagi orang lain untuk ikut membantu.

Untuk ramalan zodiak Pisces secara lengkap, berikut ulasannya dilansir dari Astrotalk.

Ramalan Cinta Pisces

Kehidupan asmara Pisces bergerak ke arah yang lebih positif melalui komunikasi yang terbuka. Bagi yang masih lajang, tidak perlu terburu-buru memulai hubungan baru.

Luangkan waktu untuk mengenal seseorang lebih dalam agar hubungan yang terjalin memiliki dasar yang kuat.

Sementara itu, Pisces yang sedang menjalin hubungan dianjurkan untuk memperkuat kedekatan emosional melalui percakapan yang jujur dan penuh pengertian.

Editor: Hanny Suwindari
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