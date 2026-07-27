Ramalan Zodiak Pisces Senin, 27 Juli 2026: Saatnya Jujur pada Perasaan, Karier Bersinar, Keberuntungan Mulai Datang

Ilustrasi zodiak Pisces (freepik)
JawaPos.com - Bagi pemilik zodiak Pisces yang lahir pada 19 Februari hingga 20 Maret, 27 Juli 2026 menjadi hari yang mendorong Anda untuk lebih terbuka terhadap perasaan sendiri.
Jangan lagi memendam apa yang ada di dalam hati, karena komunikasi yang jujur dapat membantu menyelesaikan berbagai persoalan dan menghadirkan ketenangan.
Hari ini juga menjadi pengingat agar tidak membiarkan pendapat orang lain memengaruhi rasa percaya diri.
Intuisi yang Anda miliki merupakan salah satu kekuatan terbesar Pisces. Percayalah pada suara hati saat mengambil keputusan, baik dalam kehidupan pribadi maupun pekerjaan.
Selain itu, jangan merasa harus mengendalikan semua hal, termasuk urusan perjalanan atau rencana yang sedang disusun. Berikan ruang bagi orang lain untuk ikut membantu.
Untuk ramalan zodiak Pisces secara lengkap, berikut ulasannya dilansir dari Astrotalk.
Ramalan Cinta Pisces
Kehidupan asmara Pisces bergerak ke arah yang lebih positif melalui komunikasi yang terbuka. Bagi yang masih lajang, tidak perlu terburu-buru memulai hubungan baru.
Luangkan waktu untuk mengenal seseorang lebih dalam agar hubungan yang terjalin memiliki dasar yang kuat.
Sementara itu, Pisces yang sedang menjalin hubungan dianjurkan untuk memperkuat kedekatan emosional melalui percakapan yang jujur dan penuh pengertian.
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol
Donald Trump Terjebak! Perang Iran Seret Presiden AS ke Krisis Politik dan Militer
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026
Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha
Profil Santyka Fauziah, Kekasih Sule yang Didoakan Nathalie Holscher Segera Menikah
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya