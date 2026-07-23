PSIM Jogja Tetapkan Jean-Paul van Gastel sebagai Pelatih Kepala, Ini Susunan Lengkap Tim Pelatih!

JawaPos.com - PSIM Jogja resmi mengumumkan susunan lengkap tim kepelatihan yang akan mendampingi Laskar Mataram mengarungi kompetisi Liga 1 musim 2026/27. Pengumuman ini menjadi bagian dari persiapan klub untuk menghadapi persaingan yang diprediksi berlangsung semakin ketat sepanjang musim.

Manajemen menaruh kepercayaan kepada Jean-Paul van Gastel sebagai pelatih kepala. Sosok asal Belanda tersebut diharapkan mampu membawa warna baru dalam permainan PSIM sekaligus meningkatkan daya saing tim di kompetisi musim ini.

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Untuk mendukung tugas pelatih kepala, Guntur Cahyo Utomo ditunjuk sebagai asisten pelatih pertama. Kehadirannya diharapkan menjadi penghubung yang kuat antara pelatih kepala dengan para pemain, sekaligus membantu penerapan strategi selama latihan maupun pertandingan.

Posisi asisten pelatih kedua dipercayakan kepada Ixsan Fajar Pranoto. Bersama Guntur, ia akan berperan dalam menyusun program latihan harian serta memastikan setiap pemain menjalankan instruksi tim pelatih dengan baik.

Di sektor kebugaran, PSIM menunjuk Jorge Gomez Alba sebagai pelatih fisik. Tugas utamanya adalah menjaga kondisi fisik para pemain agar tetap prima sepanjang musim.

Program latihan fisik yang terukur diharapkan mampu meminimalkan risiko cedera sekaligus meningkatkan daya tahan pemain dalam menjalani jadwal pertandingan yang padat.

Sementara itu, Mario Capece dipercaya menangani para penjaga gawang. Sebagai pelatih kiper, ia akan fokus meningkatkan kemampuan teknis, refleks, hingga kesiapan mental para pemain yang mengawal mistar gawang Laskar Mataram.

PSIM juga memperkuat sisi analisis pertandingan dengan menunjuk Aprian Pamungkas sebagai analis tim. Perannya cukup penting dalam mengumpulkan data pertandingan, mempelajari kekuatan dan kelemahan lawan, serta memberikan masukan kepada tim pelatih sebagai bahan evaluasi dan penyusunan strategi.

Dengan komposisi kepelatihan yang lengkap, manajemen berharap seluruh elemen tim dapat bekerja secara solid selama musim berlangsung. Sinergi antara pelatih kepala, staf pendukung, hingga para pemain menjadi modal penting untuk menghadapi setiap pertandingan.