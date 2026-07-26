Bobol Dinding Swalayan di Dukun Gresik, Pelaku Gasak Brankas dan Rokok

Anggota Reskrim Polsek Dukun melakukan olah TKP di lokasi pembobolan Toko di desa Lowayu, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. (Istimewa)
JawaPos.com – Sebuah toko swalayan di Desa Lowayu, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik menjadi saran pembobolan.
Dilansir dari Radar Gresik (Jawa Pos Group), Akibat pembobolan yang diduga terjadi pada Jumat (24/7) dini hari itu, pengelola swalayan mengalami kerugian sebesar Rp 22,2 juta.
Modus yang digunakan pelaku adalah menjebol dinding belakang swalayan yang memang berbatasan dengan area kosong.
Usai membobol dinding, pelaku diduga masuk dan berhasil membawa kabur brankas berisi uang tunai, ratusan bungkus rokok, hingga barang dagangan.
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Kapolsek Dukun AKP Slamet Priyono menjelaskan, peristiwa tersebut pertama kali diketahui pada Jumat (24/7) sekitar pukul 06.00 WIB.
Kejadian awal terungkap saat Suraji, pemilik warung yang berada tepat di samping kanan toko, datang untuk membuka warungnya sembari membersihkan area sekitar.
Saat hendak membuang sampah ke area belakang bangunan, Suraji mendapati dinding belakang swalayan sudah dalam kondisi berlubang akibat dijebol.
Di sekitar lokasi kejadian, ditemukan pula sebuah linggis yang diduga kuat digunakan pelaku untuk merusak tembok tersebut.
Mengetahui hal itu, Suraji langsung menginformasikan temuan tersebut kepada Aniq, salah satu karyawan swalayan Cabang Lowayu.
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Aniq kemudian bergegas memeriksa kondisi bagian belakang toko sebelum karyawan lainnya tiba untuk membuka toko dan mengecek inventaris.
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