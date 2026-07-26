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Rabbany Wanadriani
Senin, 27 Juli 2026 | 03.35 WIB

Bukan Cuma Soal Hati, 5 Zodiak Ini Konon Memperhatikan Penampilan Pasangan Lebih Dulu

ilustrasi pasangan kekasih. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi pasangan kekasih. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Dalam dunia astrologi, setiap zodiak diyakini memiliki karakter dan preferensi yang berbeda saat memilih pasangan. Salah satu aspek yang kerap dibahas adalah kesan pertama yang terbentuk dari penampilan fisik.

Bagi sebagian zodiak, daya tarik visual sering menjadi faktor yang paling cepat menarik perhatian ketika mengenal seseorang. Meski demikian, hal tersebut bukan berarti mereka mengabaikan kepribadian atau sifat baik calon pasangan. Penampilan hanya dianggap sebagai pintu awal sebelum mengenal karakter seseorang lebih dalam.

Astrologi juga menggambarkan bahwa individu dengan zodiak tertentu cenderung mengaitkan penampilan menarik dengan rasa percaya diri, kemampuan merawat diri, atau kesan positif lainnya. Karena itu, aspek fisik sering menjadi salah satu pertimbangan dalam menjalin hubungan asmara.

Mengutip laporan dari English Jagran, berikut lima zodiak yang dalam ramalan astrologi disebut lebih memperhatikan penampilan fisik sebagai kesan pertama saat memilih pasangan.

1. Leo

Leo secara alami tertarik pada kemewahan dan pesona. Mereka senang bersama seseorang yang menarik perhatian karena penampilan sangat penting.

Meskipun menghargai kesetiaan, kesan pertama berdasarkan penampilan sering kali memandu pilihan mereka.

Jika seseorang memancarkan rasa percaya diri dan gaya, Leo kemungkinan akan langsung tertarik, bahkan sebelum mengetahui karakter asli orang tersebut.

2. Libra

Libra memiliki kecintaan bawaan pada keindahan dan estetika. Mereka merasakan harmoni saat dikelilingi oleh orang-orang yang menarik.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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