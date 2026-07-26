Bukan Cuma Soal Hati, 5 Zodiak Ini Konon Memperhatikan Penampilan Pasangan Lebih Dulu

ilustrasi pasangan kekasih. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Dalam dunia astrologi, setiap zodiak diyakini memiliki karakter dan preferensi yang berbeda saat memilih pasangan. Salah satu aspek yang kerap dibahas adalah kesan pertama yang terbentuk dari penampilan fisik.
Bagi sebagian zodiak, daya tarik visual sering menjadi faktor yang paling cepat menarik perhatian ketika mengenal seseorang. Meski demikian, hal tersebut bukan berarti mereka mengabaikan kepribadian atau sifat baik calon pasangan. Penampilan hanya dianggap sebagai pintu awal sebelum mengenal karakter seseorang lebih dalam.
Astrologi juga menggambarkan bahwa individu dengan zodiak tertentu cenderung mengaitkan penampilan menarik dengan rasa percaya diri, kemampuan merawat diri, atau kesan positif lainnya. Karena itu, aspek fisik sering menjadi salah satu pertimbangan dalam menjalin hubungan asmara.
Mengutip laporan dari English Jagran, berikut lima zodiak yang dalam ramalan astrologi disebut lebih memperhatikan penampilan fisik sebagai kesan pertama saat memilih pasangan.
Baca Juga:Ramalan Zodiak Libra Besok Senin, 27 Juli 2026: Cinta Semakin Jelas, Karier Produktif, Peluang Datang dari Relasi
1. Leo
Leo secara alami tertarik pada kemewahan dan pesona. Mereka senang bersama seseorang yang menarik perhatian karena penampilan sangat penting.
Meskipun menghargai kesetiaan, kesan pertama berdasarkan penampilan sering kali memandu pilihan mereka.
Jika seseorang memancarkan rasa percaya diri dan gaya, Leo kemungkinan akan langsung tertarik, bahkan sebelum mengetahui karakter asli orang tersebut.
2. Libra
Libra memiliki kecintaan bawaan pada keindahan dan estetika. Mereka merasakan harmoni saat dikelilingi oleh orang-orang yang menarik.
Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama
Prediksi Skor DPMM FC vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026: Misi Dalberto Tebar Pesona di Klub Baru!
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi
An Se Young Mundur dari China Open 2026 karena Cedera, Fokus Pulihkan Kondisi Jelang Kejuaraan Dunia
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
Mengulas Dugaan Kejanggalan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral