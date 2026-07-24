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Leni Setya Wati
Jumat, 24 Juli 2026 | 22.52 WIB

Penelitian Ungkap Pentingnya Menyamakan "Relationship Ideal" dengan Pasangan 

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gambar ilustrasi dari pinterest @akshaya

JawaPos.com - Setiap orang memiliki gambaran tentang seperti apa hubungan romantis yang ideal. Ada yang mengutamakan kebersamaan dan komitmen jangka panjang, adalagi yang lebih menghargai kemandirian atau pertumbuhan pribadi.

Menurut ulasan terbaru di Psychology Today, perbedaan cara pandang ini dapat memengaruhi kualitas hubungan jika tidak disadari dan dibicarakan sejak awal.

Keyakinan seseorang tentang seperti apa hubungan yang dianggap paling memuaskan. Peneliti menemukan bahwa pasangan sering kali memasuki hubungan dengan "peta" yang berbeda.

Ketika kedua orang memiliki harapan yang tidak sejalan mengenai komitmen, cara menyelesaikan konflik, pembagian peran, atau tingkat kedekatan emosional, kesalahpahaman lebih mudah muncul.

Perbedaan ini tidak selalu langsung terlihat di awal hubungan. Pada masa-masa awal, rasa tertarik dan euforia sering kali membuat pasangan mengabaikan perbedaan tersebut.

Namun, seiring berjalannya waktu, perbedaan ekspektasi mulai muncul dalam keputusan sehari-hari, seperti cara menghabiskan waktu bersama, mengatur keuangan, hingga menentukan prioritas hidup. Jika tidak dikomunikasikan, hal itu dapat berkembang menjadi konflik yang berulang.

Penelitian juga menunjukkan bahwa pasangan tidak harus memiliki kepribadian atau kebiasaan yang sama agar hubungan berhasil.

Yang jauh lebih penting adalah memiliki pemahaman bersama mengenai nilai-nilai inti, tujuan hubungan, dan ekspektasi terhadap masa depan. Keselarasan pada aspek-aspek mendasar inilah yang berkontribusi besar terhadap kepuasan hubungan jangka panjang.

Para ahli menyarankan agar pasangan secara rutin membicarakan harapan mereka terhadap hubungan, bukan hanya saat menghadapi masalah.

Percakapan mengenai tujuan hidup, cara menghadapi konflik, kebutuhan emosional, hingga impian masa depan dapat membantu masing-masing memahami sudut pandang pasangannya.

Dengan begitu, perbedaan tidak harus menjadi ancaman, melainkan peluang untuk saling menyesuaikan dan bertumbuh bersama.

Pada akhirnya, hubungan yang sehat bukan berarti dua orang memiliki gambaran ideal yang identik. Yang terpenting adalah kesediaan untuk memahami ekspektasi satu sama lain, membangun visi bersama, dan terus menyesuaikan diri seiring perubahan hidup.

Ketika pasangan memiliki tujuan yang selaras dan komunikasi yang terbuka, peluang membangun hubungan yang langgeng pun menjadi jauh lebih besar.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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