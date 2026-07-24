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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 25 Juli 2026 | 04.28 WIB

7 Tanda Pasangan Bersikap Egois yang Perlu Diwaspadai dalam Hubungan

Ilustrasi pasangan yang egois. (Freepik) - Image

Ilustrasi pasangan yang egois. (Freepik)

JawaPos.com - Pada awal menjalin hubungan, pasangan sering kali menunjukkan sisi terbaiknya sehingga semuanya terasa menyenangkan.

Namun, seiring berjalannya waktu, sifat asli seseorang mulai terlihat, termasuk sikap yang cenderung mementingkan diri sendiri.

Perilaku egois biasanya muncul melalui hal-hal kecil yang kerap dianggap sepele atau dimaafkan begitu saja. Jika terus berulang, kebiasaan tersebut dapat memengaruhi kualitas hubungan dan mengurangi kebahagiaan bersama.

Dikutip dari USU, berikut tujuh tanda pasangan yang menunjukkan sikap egois dan patut menjadi perhatian.

1. Dia sebenarnya tidak mendengarkanmu

Anda berbicara dan berbagi hal-hal penting, tetapi dia malah sibuk membuka ponselnya atau menjawab dengan singkat.

Ini mungkin tampak sepele, tetapi menjadi tanda ketidakpedulian.

Ketika seseorang tidak mendengarkan, ia tidak tertarik. Seiring waktu, ini menciptakan perasaan bahwa kata-kata Anda sama sekali tidak berarti.

2. Dia meremehkan perasaanmu

Saat Anda merasa sakit hati atau kesal, dia akan menjawab bahwa Anda berlebihan atau itu bukan apa-apa.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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