6 Pasangan Ikonik Drama Kolosal China yang Membuktikan Cinta Lebih Kuat Saat Bersama

drama china kolosal (x @soompi)

JawaPos.com - Drama kolosal China tak hanya menyuguhkan intrik politik dan perebutan kekuasaan, tetapi juga menghadirkan pasangan-pasangan yang saling melengkapi dalam menghadapi setiap tantangan.

Hubungan mereka dibangun di atas kepercayaan, kecerdasan, dan keberanian, menjadikan kisah cinta terasa lebih kuat karena kedua karakter tumbuh bersama.

Dilansir dari soompi, salah satu pasangan yang paling mencuri perhatian adalah Xiao Heng dan Xue Fang Fei dalam The Double. Keduanya saling mendukung untuk mengungkap kebenaran dan membalas ketidakadilan.

Hubungan mereka berkembang melalui kerja sama yang solid, sehingga romansa terasa semakin bermakna di tengah konflik yang menegangkan.

Pasangan Ling Bu Yi dan Cheng Shao Shang dari Love Like the Galaxy juga menjadi contoh ideal power couple. Meski memiliki kepribadian yang berbeda, keduanya mampu membangun kepercayaan dan saling melindungi.

Bersama-sama mereka menghadapi konspirasi istana sekaligus memperkuat satu sama lain dalam setiap keputusan penting.

Sementara itu, Cui Xing Zhou dan Liu Mian Tang dalam Are You the One, serta Xiao Qiao dan Wei Shao dari The Prisoner of Beauty, menunjukkan bahwa hubungan yang sehat lahir dari komunikasi dan kesediaan untuk bertumbuh bersama.

Di tengah konflik keluarga dan tekanan politik, kedua pasangan ini tetap memilih saling percaya dibanding menyerah pada keadaan.

Daftar tersebut juga menghadirkan Mei Lin dan Murong Jing He dari Kill Me Love Me, serta Xiao Chu Yi dan Lu Yun Xi dalam The Legend of Zhuohua.

Keenam pasangan ini membuktikan bahwa kisah cinta terbaik dalam drama kolosal bukan hanya dipenuhi adegan romantis, melainkan juga ditopang oleh keberanian menghadapi bahaya, kesetiaan, dan tekad untuk meraih tujuan bersama.

Itulah yang membuat mereka dikenang sebagai deretan power couple paling ikonik di dunia C-drama.