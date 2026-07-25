Hidup Lebih Stabil, 9 Tanggal Lahir Ini Dipercaya Beruntung dalam Finansial

ilustrasi orang banyak uang. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Masalah keuangan menjadi salah satu hal yang sering dipikirkan banyak orang dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari memenuhi kebutuhan rutin, membayar berbagai kewajiban, hingga merencanakan masa depan, kondisi finansial dapat memengaruhi ketenangan seseorang.
Dalam kepercayaan numerologi, tanggal lahir seseorang dipercaya memiliki hubungan dengan karakter, pola pikir, dan cara menghadapi berbagai aspek kehidupan, termasuk urusan keuangan.
Beberapa tanggal lahir disebut memiliki kecenderungan tertentu yang membuat pemiliknya dianggap lebih pandai mengatur uang, mampu mengambil keputusan finansial dengan bijak, serta memiliki peluang menuju kehidupan yang lebih stabil.
Meski begitu, numerologi merupakan bagian dari kepercayaan dan hiburan, bukan penentu pasti kondisi ekonomi seseorang. Keberhasilan finansial tetap dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti usaha, kemampuan mengelola uang, kesempatan, serta kebiasaan dalam mengambil keputusan.
Dilansir dari English Jagran, berikut sembilan tanggal lahir yang dipercaya memiliki keberuntungan dalam hal keuangan dan berpotensi menjalani kehidupan yang lebih makmur menurut numerologi.
1. Tanggal 1, 19, dan 28
Orang-orang dengan tanggal lahir ini terbaik dalam hal mengelola uang. Mereka semangat, pekerja keras, dan membuat pilihan cerdas dalam mengelola uang.
Mereka tidak menghabiskan semua uang sekaligus, sebaliknya menabung dan merencanakan masa depan.
Selain itu, mereka tidak membuat keputusan yang terburu-buru dan berisiko. Mereka mengambil waktu dan membuat pilihan yang baik dalam jangka panjang.
Pendekatan yang mantap ini membuat mereka merasa tenang dan aman, bahkan jika keadaan tidak pasti.
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