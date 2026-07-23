Selalu Bangkit dari Kegagalan, 4 Tanggal Lahir Ini Disebut Paling Tangguh

JawaPos.com - Dalam numerologi, setiap tanggal lahir dipercaya memiliki karakter dan potensi yang berbeda-beda. Beberapa di antaranya diyakini membawa sifat tangguh yang membuat pemiliknya mampu menghadapi berbagai tantangan hidup dengan lebih baik.

Ketangguhan tidak hanya berarti mampu bertahan saat menghadapi kesulitan, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi, bangkit setelah mengalami kegagalan, serta tetap melangkah meski dihadapkan pada berbagai rintangan. Karakter ini menjadi salah satu kualitas yang dianggap penting dalam menjalani kehidupan.

Berdasarkan pandangan numerologi yang dikutip dari Times of India, terdapat beberapa tanggal lahir yang disebut memiliki daya juang dan ketahanan mental lebih kuat dibandingkan yang lain. Berikut empat tanggal lahir yang diyakini memiliki karakter tersebut.

1. Tanggal lahir 4

Orang-orang ini adalah pejuang sejati. Bahkan ketika dunia runtuh, mereka tahu betul bagaimana melangkah selanjutnya.

Mereka adalah orang-orang yang paling praktis, yang tidak pernah menyerah pada disiplin.

Apa pun tantangan yang dunia berikan kepadanya, mereka tahu betul bagaimana menghadapinya dan keluar dari situasi tersebut dengan senyuman.

2. Tanggal lahir 8

Orang yang lahir pada tanggal 8 termasuk di antara individu-individu yang paling tangguh.