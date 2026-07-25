Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Minggu, 26 Juli 2026 | 04.10 WIB

13 Tanggal Lahir yang Diramal Punya Rezeki Melimpah pada Juli 2026

ilustrasi orang yang beruntung. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang beruntung. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Dalam numerologi, tanggal lahir dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai karakter, potensi, hingga peluang keberuntungan yang dimiliki seseorang. Meski tidak bersifat ilmiah, banyak orang menjadikan numerologi sebagai hiburan sekaligus cara menarik untuk mengenali kecenderungan dalam hidup.

Memasuki Juli 2026, beberapa kelompok tanggal lahir diprediksi memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh keberuntungan, terutama dalam bidang karier, keuangan, dan hubungan pribadi. Berbagai kesempatan baru disebut dapat hadir dan membawa perubahan positif.

Mengutip Lifeved, berikut kelompok tanggal lahir yang diperkirakan akan menikmati keberuntungan sepanjang Juli 2026.

1. Tanggal 1, 10, 19, dan 28

Bulan Juli 2026 diprediksi membawa perkembangan positif dalam dunia pekerjaan. Pemilik tanggal lahir ini berpeluang memperoleh apresiasi atas kinerja mereka sekaligus menikmati peningkatan kondisi finansial.

Semangat untuk belajar hal baru juga diperkirakan meningkat sehingga membuka peluang meraih prestasi. Dari sisi keuangan, kondisi dinilai cukup stabil dan memungkinkan mereka memenuhi berbagai kebutuhan maupun keinginan.

Dalam urusan asmara, hubungan diprediksi berjalan harmonis. Bagi yang masih lajang, ada peluang bertemu pasangan yang cocok, sementara pasangan yang telah berkeluarga berpotensi mewujudkan rencana memperluas keluarga.

2. Tanggal 5, 14, dan 23

Pemilik tanggal lahir ini diprediksi akan mengalami kemajuan dalam karier selama Juli 2026. Kreativitas dan dedikasi yang ditunjukkan berpotensi membawa penghargaan maupun peluang finansial yang lebih baik.

Keuangan diperkirakan berada dalam kondisi positif sehingga memungkinkan mereka mempertimbangkan investasi untuk jangka panjang.

Sementara itu, kehidupan pribadi juga diprediksi berlangsung harmonis. Sebagian lajang disebut memiliki peluang membuka hubungan romantis yang menjanjikan.

3. Tanggal 6, 15, dan 24

Juli 2026 diyakini menjadi periode yang cukup baik bagi kelompok tanggal lahir ini. Peluang memperoleh promosi jabatan, kenaikan penghasilan, maupun kesempatan kerja baru disebut terbuka lebar.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
6 Zodiak yang Diprediksi Memasuki Masa Keemasan Finansial di Penghujung Juli 2026 - Image
Zodiak

6 Zodiak yang Diprediksi Memasuki Masa Keemasan Finansial di Penghujung Juli 2026

Sabtu, 25 Juli 2026 | 18.07 WIB

Bingung Cari Tontonan? Ini 10 Drama Korea Paling Dinanti Sepanjang Juli 2026 - Image
Entertainment

Bingung Cari Tontonan? Ini 10 Drama Korea Paling Dinanti Sepanjang Juli 2026

Sabtu, 25 Juli 2026 | 18.06 WIB

5 Zodiak yang Diprediksi Mengalami Perubahan Positif pada Juli 2026, Peluang Baru Mulai Berdatangan - Image
Zodiak

5 Zodiak yang Diprediksi Mengalami Perubahan Positif pada Juli 2026, Peluang Baru Mulai Berdatangan

Sabtu, 25 Juli 2026 | 05.22 WIB

Terpopuler

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026 - Image
1

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026

2

Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa

3

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

4

Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!

5

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini

6

Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?

7

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

8

Nathalie Holscher-Aripat Menikah, Sule Titip Pesan untuk Adzam, Balasan Nathalie Jadi Sorotan

9

Mengulas Dugaan Kejanggalan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

10

Analis Ungkap Strategi Iran Pilih Sasar Negara Teluk Tanpa Serang Kapal Induk AS

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore