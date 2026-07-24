Bukan Sekadar Kebetulan, 11 Tanggal Lahir Ini Disebut Paling Peka dan Punya Intuisi Tinggi

JawaPos.com - Dalam kepercayaan numerologi, beberapa tanggal lahir tertentu sering dikaitkan dengan karakter seseorang yang lebih sensitif dan memiliki intuisi tajam.

Orang-orang yang lahir pada tanggal tersebut dipercaya lebih mudah menangkap suasana sekitar, memahami perasaan orang lain, serta merasakan perubahan energi di lingkungan mereka.

Meski setiap individu memiliki kepekaan yang berbeda, sebagian orang meyakini bahwa mereka dengan "indra keenam" kuat memiliki kemampuan alami untuk membaca situasi yang sulit dijelaskan secara logis.

Dikutip dari AstroTalk, berikut daftar tanggal lahir yang disebut memiliki intuisi paling kuat menurut numerologi. Apakah tanggal lahirmu termasuk?

Tanggal lahir 2, 11, 20, 29

Orang-orang ini bersifat pengasuh, peka secara emosional, dan protektif.

Karena punya ikatan emosional yang kuat dengan lingkungan sekitar, angka kelahiran ini sangat sensitif terhadap perubahan energi sekecil apa pun.

Mereka sering kali memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal sebelum benar-benar terjadi.

Tanggal lahir 4, 13, 22, 31