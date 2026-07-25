Rezeki Datang Perlahan, 6 Weton Ini Diprediksi Berjaya di Masa Tua

Weton yang hidup beruntung dan kaya di masa tua kata primbon jawa./Freepik.
JawaPos.com - Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton sering dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan, mulai dari karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang.
Menurut Primbon Jawa, ada beberapa weton yang dipercaya memiliki jalan kehidupan penuh keberuntungan. Mereka disebut tidak selalu meraih kesuksesan secara instan, tetapi perlahan membangun kehidupan yang lebih stabil hingga mencapai masa tua yang sejahtera.
Keberuntungan tersebut diyakini datang melalui berbagai proses, seperti kerja keras, pengalaman, serta kesempatan yang muncul sepanjang perjalanan hidup. Karena itu, beberapa weton dianggap memiliki peluang untuk menikmati kemapanan ketika memasuki usia matang.
Meski ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan budaya Jawa, bukan penentu pasti masa depan seseorang. Kesuksesan tetap dipengaruhi oleh usaha, keputusan, serta kemampuan seseorang dalam menghadapi berbagai tantangan hidup.
Dikutip dari akun YouTube Pandawa Cirebon, berikut enam weton yang dipercaya memiliki kehidupan beruntung dan berpeluang menikmati kekayaan di masa tua menurut Primbon Jawa.
1. Selasa Kliwon
Weton Selasa Kliwon dikenal memiliki karakter mental yang sangat kokoh dan tidak mudah surut dalam menghadapi berbagai tantangan hidup.
Mereka yang lahir pada kombinasi hari ini memiliki sifat pantang menyerah yang luar biasa dan selalu berusaha keras sejak usia muda.
Meskipun hasil dari jerih payah mereka tidak langsung terlihat, namun kesabaran dan ketekunan mereka akan membuahkan hasil yang menggembirakan.
Ketika memasuki usia 35 tahun ke atas, pintu rezeki mulai terbuka lebar bagi pemilik weton ini.
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