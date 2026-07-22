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Rabbany Wanadriani
Rabu, 22 Juli 2026 | 19.06 WIB

3 Shio yang Disebut Akan Hidup Nyaman di Masa Tua Berkat Keberuntungan Rezeki

Ilustrasi kaya raya di usia tua (Freepik) - Image

Ilustrasi kaya raya di usia tua (Freepik)

JawaPos.com – Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya memiliki karakter dan perjalanan kehidupan yang berbeda-beda. Beberapa ramalan bahkan menyebut ada shio tertentu yang berpotensi menikmati keberuntungan finansial ketika memasuki usia lanjut.

Mereka diyakini telah melewati banyak proses dan kerja keras sejak usia muda, sehingga hasil dari usaha tersebut dapat dirasakan di masa depan. Keberhasilan itu bisa dikaitkan dengan berbagai hal, seperti kemampuan mengelola keuangan, peluang usaha, tabungan, maupun pencapaian karier.

Menurut ramalan yang berkembang, pemilik shio tertentu disebut memiliki peluang untuk menjalani masa tua dengan lebih nyaman dan tenang karena kondisi finansial yang dianggap semakin stabil.

Meski demikian, astrologi merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan yang tidak dapat dijadikan sebagai kepastian mengenai masa depan seseorang. Kesuksesan finansial tetap dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk kerja keras, perencanaan, dan kebiasaan mengelola uang.

Dilansir dari Naurakom, berikut tiga shio yang dalam astrologi Tiongkok dipercaya memiliki peluang menikmati keberuntungan finansial saat memasuki masa tua.

1. Kambing

Pola pikir praktis dan tekad kuat mendorong shio Kambing untuk membangun fondasi yang kokoh.

Oleh karenanya, tidak mengherankan jika mereka tertarik pada investasi yang aman dan jalur karier yang stabil.

Mereka tidak bertindak berdasarkan dorongan hati sehingga terhindar dari kemunduran finansial.

Mereka membangun kekayaan secara perlahan, hati-hati, dan konsisten.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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