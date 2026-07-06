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Irfan Ferdiansyah
Senin, 6 Juli 2026 | 21.42 WIB

7 Jebakan Finansial yang Menjerat Orang di Usia 50-an dan Merusak Masa Tua Mereka di Usia 70-an Menurut Psikologi

seseorang yang hidupnya kekurangan uang di masa tua./Magnific/Lifestylememory - Image

seseorang yang hidupnya kekurangan uang di masa tua./Magnific/Lifestylememory

JawaPos.com - Banyak orang menganggap usia 50-an sebagai masa paling mapan dalam kehidupan. Karier telah mencapai puncaknya, anak-anak mulai mandiri, dan penghasilan biasanya berada pada level tertinggi. Namun, justru pada fase inilah banyak keputusan finansial yang tampak masuk akal, tetapi diam-diam menjadi awal dari kesulitan besar di usia 70-an.

Ironisnya, masalah tersebut bukan semata-mata karena kurang uang. Psikologi menunjukkan bahwa perilaku manusia terhadap uang sering kali dipengaruhi oleh emosi, kebiasaan, bias kognitif, serta cara seseorang memandang masa depan. Ketika seseorang merasa dirinya masih sehat dan produktif, ia cenderung meremehkan risiko yang akan muncul dua puluh tahun kemudian.

Penelitian dalam bidang psikologi perilaku menunjukkan bahwa manusia memiliki kecenderungan lebih menghargai kenyamanan saat ini dibandingkan keamanan di masa depan. Akibatnya, banyak orang baru menyadari kesalahan finansial ketika kesempatan untuk memperbaikinya sudah jauh lebih sempit.

Dilansir dari Expert Editor pada Senin (6/7), terdapat tujuh jebakan finansial yang sering dialami orang pada usia 50-an dan berdampak besar terhadap kualitas hidup mereka saat memasuki usia 70-an.

1. Merasa Masih Punya Banyak Waktu

Salah satu bias psikologis yang paling umum adalah optimism bias, yaitu keyakinan bahwa masa depan akan berjalan lebih baik daripada kenyataan.

Di usia 50-an, banyak orang berpikir mereka masih memiliki waktu belasan atau bahkan puluhan tahun untuk menabung. Mereka menunda investasi, menunda mempersiapkan dana pensiun, dan lebih memilih memenuhi kebutuhan gaya hidup saat ini.

Padahal, waktu adalah aset terbesar dalam membangun kekayaan. Ketika memasuki usia 60-an, kemampuan bekerja mulai menurun. Saat mencapai usia 70-an, kesempatan memperoleh penghasilan tambahan semakin terbatas.

Akibatnya, mereka terpaksa bergantung pada tabungan yang tidak cukup, bantuan keluarga, atau bahkan tetap bekerja meski kondisi fisik sudah tidak mendukung.

2. Gaya Hidup Naik Seiring Penghasilan

Editor: Hanny Suwindari
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