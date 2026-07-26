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Rabbany Wanadriani
Minggu, 26 Juli 2026 | 22.18 WIB

Hidup Makin Sejahtera, 6 Shio Ini Diprediksi Panen Rezeki dan Kaya di Masa Tua

ilustrasi shio yang hidup makmur. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio yang hidup makmur. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Kesuksesan dan kehidupan yang berkecukupan sering kali dikaitkan dengan keberuntungan. Namun, dalam pandangan banyak orang, pencapaian finansial juga dipengaruhi oleh sikap, kebiasaan, serta karakter yang dimiliki seseorang.

Astrologi Tiongkok menyebutkan bahwa sejumlah shio dipercaya memiliki sifat positif yang mampu membuka lebih banyak peluang rezeki. Karakter seperti pantang mengeluh, mudah bersyukur, dan tekun menjalani kehidupan diyakini menjadi modal penting dalam meraih kemakmuran.

Dengan perpaduan antara usaha, kepribadian, dan keberuntungan, pemilik shio tertentu diprediksi menikmati aliran rezeki yang terus berdatangan sehingga mampu menjalani kehidupan yang mapan hingga masa tua.

Dikutip dari Naurakom, terdapat enam shio yang disebut memiliki potensi memperoleh rezeki berlimpah dan hidup sejahtera berkat sikap positif yang mereka miliki. Apakah shio Anda termasuk di dalamnya?

1. Naga

Shio Naga dianggap sebagai simbol keberuntungan dan kekuatan. Mereka mendapatkan keberuntungan dalam hal keuangan bisnis.

Selain itu, kekayaan mereka akan meningkat secara signifikan karena selalu bersyukur saat menjalani kehidupan.

Namun, disarankan untuk tetap bersikap rendah hati dan tidak sombong dalam meraih kesuksesan.

2. Kuda

Shio Kuda akan mendapatkan uang tak terduga karena memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, cerdas dalam berpikir, dan jarang mengeluh.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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