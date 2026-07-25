Sebelum Terjadi, 4 Zodiak Ini Konon Bisa Merasakan Datangnya Masalah

ilustrasi zodiak dengan firasat kuat. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Pernahkah Anda tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak biasa, seolah ada tanda bahwa hal kurang baik akan terjadi? Menariknya, sebagian orang mengaku memiliki intuisi kuat yang membuat mereka mampu menangkap pertanda sebelum sebuah kejadian muncul.
Mereka mungkin tidak dapat menjelaskan alasan di balik perasaan tersebut, tetapi sering kali merasa ada sesuatu yang berbeda dari situasi di sekitarnya. Kepekaan seperti ini membuat mereka lebih waspada dalam mengambil keputusan maupun menghadapi berbagai kondisi.
Dalam pandangan astrologi, kemampuan membaca tanda-tanda tersebut sering dikaitkan dengan karakter tertentu yang dimiliki oleh beberapa zodiak. Mereka dipercaya memiliki tingkat sensitivitas dan intuisi yang lebih tinggi dibandingkan lainnya.
Meski astrologi bukan merupakan ilmu yang dapat membuktikan kemampuan seseorang secara pasti, banyak orang menjadikannya sebagai cara menarik untuk mengenali berbagai karakter dan kecenderungan kepribadian.
Mengutip Daily Sun, terdapat empat zodiak yang disebut memiliki firasat kuat dan lebih peka terhadap kemungkinan adanya bahaya. Apakah zodiak Anda termasuk di antaranya?
1. Cancer
Cancer sangat sensitif dan kemampuan mereka untuk menangis dengan mudah bisa mengganggu banyak orang, tetapi zodiak ini reseptif terhadap lingkungan sekitar.
Jika seseorang ingin menyampaikan kabar buruk kepada mereka, mungkin saja dia sudah merasakannya jauh sebelum Anda mengatakannya.
Sayangnya atau untungnya, mereka dikaruniai kemampuan untuk bisa merasakan emosi seseorang dari jauh sebelum percakapan dimulai.
Mereka berempati terhadap emosi dan rasa sakit orang lain yang bisa sangat menguras tenaga bagi dirinya sendiri.
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