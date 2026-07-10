Kerap Memperhatikan 9 Hal Kecil Ini tentang Orang Lain? Anda Lebih Peka daripada Kebanyakan Orang Menurut Psikologi

seseorang yang lebih peka dari kebanyakan orang./Magnific/fijulanam468
JawaPos.com - Di tengah dunia yang semakin sibuk, kemampuan untuk benar-benar memahami orang lain menjadi kualitas yang semakin langka.
Banyak orang mendengar apa yang diucapkan lawan bicaranya, tetapi hanya sedikit yang benar-benar memperhatikan bagaimana mereka mengatakannya, apa yang mereka rasakan, dan apa yang mungkin mereka sembunyikan.
Dalam psikologi, kemampuan ini sering dikaitkan dengan empati, kecerdasan emosional (emotional intelligence), serta keterampilan observasi sosial.
Orang yang memiliki tingkat kepekaan tinggi biasanya mampu menangkap isyarat-isyarat kecil yang sering kali luput dari perhatian orang lain. Mereka tidak sekadar melihat perilaku, tetapi juga memahami konteks di baliknya.
Menariknya, kepekaan bukan berarti selalu bisa "membaca pikiran". Sebaliknya, ini adalah kemampuan mengenali pola-pola kecil yang memberikan petunjuk tentang perasaan, kebutuhan, atau kondisi seseorang.
Dilansir dari Hack Spirit pada Kamis (9/7), jika Anda sering memperhatikan sembilan hal berikut, kemungkinan besar Anda lebih peka daripada kebanyakan orang.
1. Perubahan Kecil pada Ekspresi Wajah
Wajah adalah salah satu media komunikasi paling kuat. Bahkan perubahan yang berlangsung hanya sepersekian detik dapat mengungkapkan emosi yang sebenarnya.
Misalnya, seseorang tersenyum ketika menerima pujian, tetapi senyumnya menghilang sangat cepat sebelum kembali memasang ekspresi ramah. Atau seseorang terlihat bahagia, tetapi matanya justru menunjukkan kelelahan.
Dalam psikologi, perubahan singkat seperti ini sering disebut sebagai "micro-expression", yaitu ekspresi yang muncul secara spontan sebelum seseorang sempat mengendalikannya.
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