5 Zodiak Ini Diyakini Peka Membaca Niat Seseorang dalam Waktu Singkat

ilustrasi zodiak yang bisa deteksi niat asli orang lain. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Dalam astrologi, beberapa zodiak dipercaya memiliki kepekaan tinggi dalam memahami karakter dan perilaku orang lain.
Mereka disebut mampu menangkap tanda-tanda kecil dari sikap, ucapan, maupun gerak-gerik seseorang sehingga lebih mudah menilai apakah seseorang memiliki niat tulus atau menyembunyikan sesuatu.
Mengutip Parent From Heart, berikut lima zodiak yang diyakini memiliki kemampuan membaca maksud sebenarnya dari orang lain dengan cepat.
1. Scorpio
Scorpio terkenal dengan intensitas dan sebagian reputasi itu berasal dari kemampuan tajamnya untuk merasakan motivasi tersirat.
Saat bertatapan dengan seseorang, mereka tidak hanya melihat penampilannya.
Mereka juga menggali detail tentang ketulusan, ketakutan, ambisi, atau agenda tersembunyi orang tersebut.
2. Aquarius
Aquarius mungkin dikenal karena ide-ide inovatif, tetapi juga memiliki persepsi emosional yang unik.
Mereka biasanya tidak hanyut dalam arus emosi, yang memungkinkan dirinya melacak perilaku seseorang tanpa bias.
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