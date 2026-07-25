4 Zodiak yang Hobi Ghosting, Malas Mempertahankan Hubungan Asmara dengan Orang Lama

Ilustrasi bermain HP/Magnific
JawaPos.com-Tidak semua zodiak akan secara terang-terangan mengatakan bahwa mereka tidak lagi tertarik pada anda.
Sebagian dari mereka memilih untuk ghosting dan menghilang begitu saja tanpa penjelasan. Seringkali sikap itu yang membuat anda bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi.
Mengutip informasi dari laman /collective.world berikut empat zodiak yang paling mungkin melakukan ghosting saat mereka sudah kehilangan ketertarikan pada anda.
Cancer
Cancer tidak ingin dimarahi atau bahkan membuat orang lain merasa kesal. Jika cancer sudah tidak tertarik lagi, mereka tidak mau menyampaikan kabar bahwa mereka sudah bosan. Mereka lebih memilih untuk menghilang dari hidup anda tanpa sepatah kata apapun. Bukan karena menyakiti, tetapi karena mereka ingin menghindari rasa tidak nyaman saat melihat perasaan anda terluka.
Gemini
Saat gemini merasa tidak ada kecocokan, mereka akan langsung melanjutkan hidup. Mereka akan mencari seseorang yang lebih mampu membuat mereka bahagia, sementara anda perlahan akan ditinggalkan di masa lalu. Gemini sering meremehkan arti keberadaan mereka bagi orang lain. Gemini juga berharap anda akan memahami sendiri apa yang telah terjadi.
Aries
Hari ini mungkin aries mungkin begitu terobsesi dengan anda, tetapi keesokan harinya mereka sudah sibuk mengejar petualangan baru. Meski biasanya dikenal blak-blakan dalam mengungkapkan perasaan, aries juga bisa bersikap egois dalam hubungan. Bagi aries, menghapus kontak dan melanjutkan hidup terasa lebih mudah daripada menjelaskan semuanya pada anda.
Scorpio
Scorpio cenderung memendam perasaan daripada membicarakannya secara terbuka. Scorpio lebih suka menjaga suasana tetap ringan. Mereka juga dikenal misterius dan tidak mudah menunjukkan isi hatinya pada orang lain. Mereka memilih menyimpan emosi dan tidak akan mengatakannya secara langsung pada orang yang mereka sukai.
Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026
Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Nathalie Holscher-Aripat Menikah, Sule Titip Pesan untuk Adzam, Balasan Nathalie Jadi Sorotan
Mengulas Dugaan Kejanggalan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Analis Ungkap Strategi Iran Pilih Sasar Negara Teluk Tanpa Serang Kapal Induk AS