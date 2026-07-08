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Leni Setya Wati
Kamis, 9 Juli 2026 | 04.16 WIB

8 Dampak Psikologis Ghosting dan Gaslighting yang Perlu Diketahui dalam Sebuah Hubungan

Ilustrasi orang yang terkena dampak psikologis dari ghosting dan gaslighting (freepik) - Image

Ilustrasi orang yang terkena dampak psikologis dari ghosting dan gaslighting (freepik)

JawaPos.com - Dalam sebuah hubungan, perilaku tertentu dapat meninggalkan luka emosional yang cukup mendalam. Dua di antaranya adalah ghosting dan gaslighting, yang sering menjadi penyebab seseorang merasa bingung, terluka, bahkan kehilangan kepercayaan terhadap dirinya sendiri.

Ghosting terjadi ketika seseorang tiba-tiba menghentikan komunikasi tanpa memberikan penjelasan, sehingga pihak lain merasa ditinggalkan dan tidak mendapatkan kepastian. Sementara itu, gaslighting merupakan bentuk manipulasi yang membuat seseorang mulai meragukan ingatan, perasaan, atau penilaiannya terhadap suatu situasi.

Meski terkadang dianggap sebagai bagian dari dinamika hubungan modern, kedua perilaku tersebut dapat memberikan pengaruh besar terhadap kondisi psikologis seseorang.

Lantas, apa saja dampak yang mungkin muncul akibat ghosting dan gaslighting? Berikut delapan efek psikologis yang dirangkum dari Geediting.com.

1. Keraguan terhadap diri sendiri

Ghosting dan gaslighting adalah bentuk manipulasi psikologis yang dapat menyebabkan keraguan diri yang serius.

Bayangkan Anda sedang menjalin hubungan, dan semuanya tampak berjalan baik. Lalu, tiba-tiba, orang tersebut menghilang. Tidak ada panggilan, tidak ada pesan, tidak ada penjelasan. Ini adalah ghosting.

Hilangnya seseorang secara tiba-tiba dapat membuat Anda mempertanyakan segalanya. Apakah Anda melakukan kesalahan? Bisakah Anda mencegahnya?

Gaslighting juga tidak kalah merusaknya. Gaslighting terjadi ketika seseorang memanipulasi Anda agar meragukan persepsi dan ingatan Anda sendiri.

Mereka mungkin bersikeras bahwa sesuatu tidak terjadi padahal sebenarnya terjadi, atau sebaliknya. Bagaimana hal ini memengaruhi Anda?

Hal ini dapat membuat Anda mempertanyakan penilaian Anda sendiri dan kehilangan kepercayaan pada diri sendiri. Keraguan terhadap diri sendiri ini dapat melemahkan dan memengaruhi aspek lain dalam hidup Anda juga.

2. Kecemasan

Ghosting dan gaslighting dapat menimbulkan kecemasan. Ia bisa tiba-tiba menghilang selama berhari-hari, lalu muncul kembali seolah tidak terjadi apa-apa.

Ketidakpastian yang terus-menerus tentang kapan mereka akan menghilang berikutnya sangat menegangkan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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