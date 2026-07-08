8 Dampak Psikologis Ghosting dan Gaslighting yang Perlu Diketahui dalam Sebuah Hubungan

1. Keraguan terhadap diri sendiri

Ghosting dan gaslighting adalah bentuk manipulasi psikologis yang dapat menyebabkan keraguan diri yang serius.

Bayangkan Anda sedang menjalin hubungan, dan semuanya tampak berjalan baik. Lalu, tiba-tiba, orang tersebut menghilang. Tidak ada panggilan, tidak ada pesan, tidak ada penjelasan. Ini adalah ghosting.

Hilangnya seseorang secara tiba-tiba dapat membuat Anda mempertanyakan segalanya. Apakah Anda melakukan kesalahan? Bisakah Anda mencegahnya?

Gaslighting juga tidak kalah merusaknya. Gaslighting terjadi ketika seseorang memanipulasi Anda agar meragukan persepsi dan ingatan Anda sendiri.

Mereka mungkin bersikeras bahwa sesuatu tidak terjadi padahal sebenarnya terjadi, atau sebaliknya. Bagaimana hal ini memengaruhi Anda?

Hal ini dapat membuat Anda mempertanyakan penilaian Anda sendiri dan kehilangan kepercayaan pada diri sendiri. Keraguan terhadap diri sendiri ini dapat melemahkan dan memengaruhi aspek lain dalam hidup Anda juga.

2. Kecemasan

Ghosting dan gaslighting dapat menimbulkan kecemasan. Ia bisa tiba-tiba menghilang selama berhari-hari, lalu muncul kembali seolah tidak terjadi apa-apa.