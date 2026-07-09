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Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 9 Juli 2026 | 17.17 WIB

4 Zodiak yang Berharap Menjadi Prioritas di Dalam Hubungan, Galau Saat Di Ghosting Pacar Tercinta

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific - Image

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific

JawaPos.com - Beberapa zodiak memiliki standar tinggi dalam urusan percintaan. Mereka tidak akan menerima hubungan yang seadanya karena menyadari nilai diri mereka sendiri.

Mereka tahu bahwa mereka pantas bersama seseorang yang menganggap mereka penting dan memperhatikan mereka 24/7.

Mengutip informasi dari laman collective.world pada (8/7) berikut empat zodiak yang berharap menjadi prioritas di kehidupan pasangannya. 

Aries tidak mampu memenuhi harapan paling mendasar mereka. Bagi aries, lebih baik tetap melajang daripada bertahan dengan seseorang yang jelas tidak cukup peduli untuk menjadikan hubungan sebagai prioritas.

Aries tidak mudah dibujuk untuk tetap bertahan dengan orang yang membuat mereka merasa tidak dihargai.

Leo ingin menjadi pusat perhatian dalam kehidupan pasangannya. Anda menjalani kehidupan sendiri, mereka tetap ingin menjadi sosok yang paling istimewa di hati anda.

Anda menunjukkan bahwa hal-hal lain lebih penting daripada hubungan yang sedang dijalani. Leo tahu bahwa mereka adalah pasangan yang berharga, sehingga mereka menginginkan seseorang yang memperlakukan mereka demikian.

Virgo tidak akan merasa bahagia jika seseorang bahkan tidak berusaha memperlakukan mereka dengan baik.

Jika seseorang tidak mau menjadikan mereka sebagai prioritas, mereka akan menganggapnya sebagai bentuk tidak menghargai pasangan. Padahal yang mereka inginkan sederhana, hanya perhatian.

Libra menginginkan pasangan yang mampu membuat mereka merasa begitu istimewa, memberikan semua hal yang mereka impikan, bahkan lebih dari itu.

Editor: Hanny Suwindari
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