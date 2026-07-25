4 Zodiak yang Paling Anti Balikan dengan Mantan, Lebih Mengutamakan Logika Daripada Perasaan

Ilustrasi move on/Magnific
JawaPos.com-Empat zodiak ini merasa sia-sia jika mereka harus kembali pada mantannya.
Mereka memiliki prinsip tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Hati mereka terlalu rapuh untuk kembali terluka.
Oleh karena itu, saat mantan menghancurkan kepercayaan mereka, keempat zodiak ini merasa tidak ada lagi alasan untuk memberikan kesempatan kedua.
Mengutip informasi dari laman collective.world pada (25/7) berikut empat zodiak yang tidak pernah mau lagi balikan dengan mantannya.
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Scorpio
Scorpio bukan tipe yang mudah memaafkan atau memberi kesempatan kedua agar anda bisa memperbaikinya. Tidak peduli seberapa besar perubahan ataupun perkembangan yang anda alami, mereka tetap tidak akan melupakan luka yang pernah ada.bersama scorpio, anda hanya memiliki satu kesempatan. Sekali anda menyia-nyiakannya, anda akan kehilangan mereka.
Taurus
Taurus tidak akan menjalin hubungan dengan seseorang kecuali benar-benar yakin bahwa orang tersebut layak diperjuangkan. Mereka akan bertanya-tanya mengapa sejak awal tidak bisa melihat bahwa anda adalah sosok redflag. Mereka akan belajar menjalani hidup tanpa anda. Taurus juga tidak akan membiarkan orang tersebut melukai mereka untuk kedua kalinya.
Capricorn
Capricorn akan meragukan setiap ucapan yang keluar dari mulutnya. Mereka akan menganggap semua janji hanyalah kebohongan. Capricorn juga sangat bangga pada kecerdasannya. Mereka akan memilih mengikuti logika daripada perasaan. Jika mereka akan melihat kemungkinan terluka kembali, mereka akan memilih untuk menjauh.
Aries
Aries terlalu percaya diri dan penuh semangat untuk bertahan dengan seseorang yang tidak menghargai mereka. Aries yakin masih bisa menemukan orang lain yang lebih baik. Bahkan, bagi aries tetap melajang jauh lebih baik daripada kembali menjalin hubungan dengan orang yang salah. Mereka tidak membutuhkan hubungan asmara untuk merasa bahagia.
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