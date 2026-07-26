Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Minggu, 26 Juli 2026 | 11.30 WIB

4 Zodiak Paling Ahli Soal Menyembunyikan Perasaan, Memilih Memendam Rapat-Rapat Rasa Suka yang Dimiliki

Ilustrasi menyembunyikan perasaan/Magnific - Image

Ilustrasi menyembunyikan perasaan/Magnific

JawaPos.com - Sebagian orang tidak akan ragu mengungkapkan perasaan pada orang yang mereka suka.

Namun, ada juga zodiak yang memilih memendam hal itu rapat-rapat. Mereka jauh lebih nyaman saat menyembunyikan rasa sukanya, daripada mengambil risiko ditolak atau terluka.

Mengutip informasi dari laman collective.world berikut empat zodiak yang dikenal paling ahli menyembunyikan perasaan meskipun sedang jatuh cinta. 

Gemini tidak selalu nyaman saat harus berhadapan dengan perasaannya sendiri. Mereka enggan mengungkapkan isi hati karena khawatir perasaannya berubah di kemudian hari.

Mereka sadar bahwa perasaan mereka bisa berubah dengan cepat sehingga cenderung ragu untuk berkomitmen. 

Capricorn lebih mengandalkan logika daripada perasaan. Menurut capricorn, hubungan bisa membuat mereka terluka atau mengalihkan fokus dari tujuan hidup yang lebih penting.

Bagi mereka, risikonya seringkali terasa lebih besar daripada manfaatnya. Mereka bukan hanya menyembunyikan perasaan dari orang lain, tetapi juga berusaha menyangkalnya di hadapan diri sendiri.

Scorpio sangat piawai menghindari pembicaraan yang terlalu pribadi dan lebih suka mengalihkan perhatian pada orang lain. Mereka diam-diam memendam rasa suka tanpa membiarkan ekspresi wajah atau sikapnya menunjukkan hal itu.

Bagi mereka, jika orang lain mengetahui terlalu banyak, informasi itu bisa saja digunakan untuk menyakiti mereka.

Aquarius biasanya akan mencari alasan untuk mengalihkan topik atau meninggalkan percakapan. Membahas perasaan membuat mereka merasa tidak nyaman.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
4 Zodiak yang Terlalu Halus Dalam Menarik Perhatian Sampai Seringkali Luput Disadari Orang Lain - Image
Zodiak

4 Zodiak yang Terlalu Halus Dalam Menarik Perhatian Sampai Seringkali Luput Disadari Orang Lain

Sabtu, 25 Juli 2026 | 23.38 WIB

4 Zodiak yang Paling Anti Balikan dengan Mantan, Lebih Mengutamakan Logika Daripada Perasaan - Image
Zodiak

4 Zodiak yang Paling Anti Balikan dengan Mantan, Lebih Mengutamakan Logika Daripada Perasaan

Sabtu, 25 Juli 2026 | 20.49 WIB

4 Zodiak yang Kesulitan Mengungkapkan Perasaan, Membuat Orang Lain Kebingungan untuk Menebak Isi Hati - Image
Zodiak

4 Zodiak yang Kesulitan Mengungkapkan Perasaan, Membuat Orang Lain Kebingungan untuk Menebak Isi Hati

Sabtu, 18 Juli 2026 | 06.33 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa? - Image
1

Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama

4

Prediksi Skor DPMM FC vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026: Misi Dalberto Tebar Pesona di Klub Baru!

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi

7

An Se Young Mundur dari China Open 2026 karena Cedera, Fokus Pulihkan Kondisi Jelang Kejuaraan Dunia

8

Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal

9

Mengulas Dugaan Kejanggalan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

10

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore