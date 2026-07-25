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Shania Vivi Armylia Putri
Sabtu, 25 Juli 2026 | 23.38 WIB

4 Zodiak yang Terlalu Halus Dalam Menarik Perhatian Sampai Seringkali Luput Disadari Orang Lain

Ilustrasi zodiak yang memberikan kode paling halus (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak yang memberikan kode paling halus (Magnific)

JawaPos.com - Beberapa zodiak dikenal sangat pandai merayu. Namun, ada juga yang justru kesulitan mengekspresikan perasaan mereka.

Akibatnya, mereka mungkin pernah mencoba mendekati atau memberikan kode-kode pada anda. Akan tetapi beberapa orang justru sangat sulit mengenalinya.

Mengutip dari laman collective.world, inilah empat zodiak yang memberikan kode paling halus, sehingga sangat sulit untuk dikenali.

1. Aries

Meski Aries dikenal blak-blakan dalam banyak hal, urusan cinta seringkali menjadi pengecualian. Mereka tidak selalu berani mengatakan bahwa mereka menyukai anda.

Sebaliknya, mereka akan mengajak bercanda, saling menggoda, dan melontarkan lelucon. Menurut Aries, hal itu sudah sangat jelas. Namun, sikap ini justru sering menimbulkan kesalahpahaman. 

2. Cancer

Cancer tidak akan membuat anda merasa canggung dengan langsung mengajak anda berkencan atau mengungkapkan perasaannya. Mereka memilih menyimpan perasaan tersebut, dan berharap anda menangkap kode yang mereka berikan melalui sikap baik mereka.

Cancer sering kali tidak cukup jelas menunjukkan apa yang sebenarnya mereka inginkan sehingga gestur manis mereka mudah disalahartikan.

Editor: Candra Mega Sari
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