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Shania Vivi Armylia Putri
Sabtu, 18 Juli 2026 | 06.33 WIB

4 Zodiak yang Kesulitan Mengungkapkan Perasaan, Membuat Orang Lain Kebingungan untuk Menebak Isi Hati

Ilustrasi seseorang yang pendiam/Magnific - Image

Ilustrasi seseorang yang pendiam/Magnific

JawaPos.com - Beberapa zodiak tidak ragu mengutarakan apapun yang ada di dalam pikiran mereka.

Namun, ada juga zodiak yang kesulitan membuka diri dan mengungkapkan perasaan terdalamnya. 

Mereka menghindari sikap terus terang di hadapan orang lain. Mengutip informasi dari laman collective.world pada (16/7) berikut empat zodiak yang sulit mengungkapkan perasaannya. 

Membuat seorang scorpio membuka hati bukanlah perkara mudah. Pada awalnya, sikap ini terlihat menarik dan memikat, tetapi lama kelamaan bisa membuat pasangan merasa lelah.meski mereka senang mendengarkan orang lain bercerita soal perasaan, mereka sendiri tidak mau membagikan emosinya.

Terutama pada awal hubungan saat masih merasa belum sepenuhnya percaya.

Aquarius tidak selalu mengungkapkan secara langsung betapa berharganya seseorang bagi mereka. Selain itu, aquarius tidak terlalu peduli aturan pacaran ataupun momen-momen penting di dalam hubungan.

Sayangnya, kebiasaan tersebut terkadang membuat mereka gagal berkomunikasi dengan cara yang dibutuhkan di dalam hubungan.

Libra tidak ingin menyakiti perasaan orang lain, mereka memilih menyimpan pikiran dan perasaan yang sebenarnya. Jika terus dibiarkan, hal ini dapat menjadi sumber masalah besar di dalam hubungan.

Meskipun libra merasa diam adalah pilihan terbaik karena tidak mengeluh, sikap tersebut justru bisa merusak hubungan.

Aries sering berbicara tanpa memikirkan dampak dari ucapan yang terlontar. Di satu sisi pasangan tidak perlu menebak-nebak karena aries selalu jujur.

Editor: Hanny Suwindari
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