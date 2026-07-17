4 Zodiak yang Kesulitan Mengungkapkan Perasaan, Membuat Orang Lain Kebingungan untuk Menebak Isi Hati

Ilustrasi seseorang yang pendiam/Magnific
JawaPos.com - Beberapa zodiak tidak ragu mengutarakan apapun yang ada di dalam pikiran mereka.
Namun, ada juga zodiak yang kesulitan membuka diri dan mengungkapkan perasaan terdalamnya.
Mereka menghindari sikap terus terang di hadapan orang lain. Mengutip informasi dari laman collective.world pada (16/7) berikut empat zodiak yang sulit mengungkapkan perasaannya.
Scorpio
Membuat seorang scorpio membuka hati bukanlah perkara mudah. Pada awalnya, sikap ini terlihat menarik dan memikat, tetapi lama kelamaan bisa membuat pasangan merasa lelah.meski mereka senang mendengarkan orang lain bercerita soal perasaan, mereka sendiri tidak mau membagikan emosinya.
Terutama pada awal hubungan saat masih merasa belum sepenuhnya percaya.
Aquarius
Aquarius tidak selalu mengungkapkan secara langsung betapa berharganya seseorang bagi mereka. Selain itu, aquarius tidak terlalu peduli aturan pacaran ataupun momen-momen penting di dalam hubungan.
Sayangnya, kebiasaan tersebut terkadang membuat mereka gagal berkomunikasi dengan cara yang dibutuhkan di dalam hubungan.
Libra
Libra tidak ingin menyakiti perasaan orang lain, mereka memilih menyimpan pikiran dan perasaan yang sebenarnya. Jika terus dibiarkan, hal ini dapat menjadi sumber masalah besar di dalam hubungan.
Meskipun libra merasa diam adalah pilihan terbaik karena tidak mengeluh, sikap tersebut justru bisa merusak hubungan.
Aries
Aries sering berbicara tanpa memikirkan dampak dari ucapan yang terlontar. Di satu sisi pasangan tidak perlu menebak-nebak karena aries selalu jujur.
Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026
Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Menteri PU Dody Hanggodo Ungkap 10.000 Pegawai Terindikasi Judol dan Masalah Absensi
Kompak Turun, Berikut Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina hingga Shell
Profil Valentin Barco! Pemain Argentina Ditempeleng Jude Bellingham Usai Inggris Tersingkir di Semifinal Piala Dunia 2026
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri