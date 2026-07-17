Ramalan Zodiak Pisces 17 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak pisces akan sibuk menikmati waktu yang menyenangkan bersama teman dan keluarga. Masalah apa pun yang telah mengganggu selama beberapa hari terakhir, akan terselesaikan.

Keluarga juga akan sangat mendukung, dan pisces kemungkinan akan memiliki hari yang baik jika menyebarkan sedikit kasih sayang. Segala sesuatu tentang keluarga dan kehidupan pribadi akan tampak sempurna.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Jumat, 17 Juli 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Zodiak pisces perlu bersantai bersama pasangan tanpa memperhatikan dunia di sekitar. Terkait karir, pisces akan melihat kemajuan pada proyek yang telah lama dikerjakan dengan keras.

Sementara itu, flu yang baru saja yang dialami membuat kesehatan pisces di bawah tingkat yang diinginkan. Terkait keuangan, pisces harus bijak saat mengambil keputusan jika memiliki keinginan yang bertentangan untuk melakukan pembelian dan juga menabung.

Cinta Pisces

Hari ini, pisces ingin bersantai bersama pasangan tanpa memperhatikan dunia di sekitar. Ada banyak hal yang ingin pisces dan pasangan sampaikan satu sama lain.

Jadi, sekarang adalah saatnya untuk mengungkapkan perasaan. Perasaan pisces akan diterima dengan baik dan semakin mendekatkan dengan pasangan. Cobalah menikmati kebersamaan hari ini.

Karir Pisces

Hari ini, pisces produktif dalam hal pekerjaan. Pisces akan melihat kemajuan pada proyek yang telah dikerjakan dengan keras, yang akan membantu meningkatkan keuntungan.

Secara keseluruhan, karir pisces menuju ke arah yang benar, jadi jangan kehilangan fokus dalam mencapai tujuan. Banyak orang memperhatikan kinerja pisces, dan pisces akan mendapatkan imbalan yang setimpal pada waktunya.

Kesehatan Pisces