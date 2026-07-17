Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Endah Primasari Utami
Sabtu, 18 Juli 2026 | 00.43 WIB

4 Shio yang Mendapatkan Energi Positif di Hari Penerimaan Naga Air pada 17 Juli 2026: Tikus Taklukkan Hal yang Tidak Disukainya

Ilustrasi, seseorang dengan shio yang mendapatkan energi positif di Hari Penerimaan Naga Air pada 17 Juli 2026. Magnific/ magnific. - Image

Ilustrasi, seseorang dengan shio yang mendapatkan energi positif di Hari Penerimaan Naga Air pada 17 Juli 2026. Magnific/ magnific.


JawaPos.com - Tiba Hari Penerimaan Naga Air di Bulan Kambing Kayu pada Jumat, 17 Juli 2026.

Hari ini datang dalam bentuk dorongan intuitif yang memberikan gambaran tentang arah yang perlu diambil dan mendapatkan sesuatu yang memang menjadi hak.

Dilansir JawaPos.com dari yourtango pada Jumat (17/7), ini empat shio yang mendapatkan energi positif dari Hari Penerimaan Naga Air pada 17 Juli 2026.

1. Tikus

Jumat, 17 Juli 2026, Anda akan melakukan sesuatu yang biasanya tidak Anda sukai, misalnya meminta bantuan seseorang.

Ini disebabkan meminta bantuan seseorang mengharuskan Anda sangat rentan dan Anda benci penolakan apalagi mendengar kata 'tidak'.

Anda lebih senang tidak ditolak di depan orang lain.

Tapi, Anda tahu jika mengajukan pertanyaan 'meminta bantuan' dengan tepat, Anda mungkin bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan.

Kabar bahagianya, Anda melakukannya dengan sangat efektif hari ini!.

Anda menunggu sampai waktunya tepat dan orang tersebut siap.

Anda memulai dengan obrolan ringan, lalu menyela dengan kebutuhan Anda.

Anda tidak meminta secara langsung, tapi mereka mengerti maksud Anda dan menawarkan bantuan.

Dengan demikian, Anda menjaga harga diri Anda sekaligus membuat hidup Anda menjadi jauh lebih baik.

2. Monyet

Sifat ingin tahu membuat Anda menjelajahi banyak ide dan jalur yang berbeda setiap hari.

Energi air pada 17 Juli 2026 membuat rasa ingin tahu Anda sangat aktif.

Anda tidak membiarkan ini menjadi waktu pasif untuk membuat keinginan. Sebaliknya, Anda benar-benar melakukan sesuatu.

Anda melakukan semacam ritual Feng Shui untuk memungkinkan energi mengalir ke rumah Anda.

Anda membersihkan kekacauan, meletakkan sesuatu yang hijau di tengah ruangan, atau bermeditasi tentang apa yang diinginkan.

Benar saja, Anda memilikinya!.

Energi Anda bergerak. Hidup berubah menjadi lebih baik, Anda bisa merasakannya!.

3. Ayam Jantan

Anda mungkin sibuk mencoba menjalankan bisnis dan akhir-akhir ini segalanya terasa cukup sulit.

Anda pun telah menunggu lama supaya seseorang menanggapi permintaan Anda.

Tapi, di tanggal 17 Juli 2026 semua berjalan lancar!.

Anda bisa menyelesaikan kesepakatan, bahkan tanpa harus menandatangani kontrak karena semua orang setuju dengan Anda.

Jangka waktunya pun terlihat bagus. Tidak ada pertanyaan yang belum terjawab apalagi uang yang terbuang sia-sia.

Anda berada di posisi paling baik hari ini!.

4. Naga

Anda ingin mendapatkan penghasilan tambahan dan salah satu cara yang Anda pikirkan, yaitu melalui pekerjaan sampingan.

Anda tidak keberatan akan hal itu selama menghasilkan uang.

Memang membutuhkan banyak usaha untuk menambahkan pekerjaan baru ke jadwal Anda yang sudah sibuk.

Tapi, mau bagaimana lagi? Alasannya kuat, Anda optimis menghasilkan uang lebih banyak.

Anda senang didorong melampaui batasan. Anda juga tidak keberatan ketika orang lain menantang Anda.

Sedikit sulit memang, tapi jauh lebih baik daripada tidak memiliki penghasilan yang menjanjikan di masa depan.***
Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Capricorn 17 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Capricorn 17 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Jumat, 17 Juli 2026 | 22.06 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 17 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Scorpio 17 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Jumat, 17 Juli 2026 | 22.02 WIB

Ramalan Zodiak Libra 17 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra 17 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Jumat, 17 Juli 2026 | 22.00 WIB

Terpopuler

Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit  - Image
1

Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit 

2

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

3

Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026

4

Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Menteri PU Dody Hanggodo Ungkap 10.000 Pegawai Terindikasi Judol dan Masalah Absensi

7

Kompak Turun, Berikut Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina hingga Shell

8

Profil Valentin Barco! Pemain Argentina Ditempeleng Jude Bellingham Usai Inggris Tersingkir di Semifinal Piala Dunia 2026

9

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

10

Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore