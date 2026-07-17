4 Shio yang Mendapatkan Energi Positif di Hari Penerimaan Naga Air pada 17 Juli 2026: Tikus Taklukkan Hal yang Tidak Disukainya



JawaPos.com - Tiba Hari Penerimaan Naga Air di Bulan Kambing Kayu pada Jumat, 17 Juli 2026.



Hari ini datang dalam bentuk dorongan intuitif yang memberikan gambaran tentang arah yang perlu diambil dan mendapatkan sesuatu yang memang menjadi hak.



Dilansir JawaPos.com dari yourtango pada Jumat (17/7), ini empat shio yang mendapatkan energi positif dari Hari Penerimaan Naga Air pada 17 Juli 2026.



1. Tikus



Jumat, 17 Juli 2026, Anda akan melakukan sesuatu yang biasanya tidak Anda sukai, misalnya meminta bantuan seseorang.



Ini disebabkan meminta bantuan seseorang mengharuskan Anda sangat rentan dan Anda benci penolakan apalagi mendengar kata 'tidak'.



Anda lebih senang tidak ditolak di depan orang lain.



Tapi, Anda tahu jika mengajukan pertanyaan 'meminta bantuan' dengan tepat, Anda mungkin bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan.



Kabar bahagianya, Anda melakukannya dengan sangat efektif hari ini!.



Anda menunggu sampai waktunya tepat dan orang tersebut siap.



Anda memulai dengan obrolan ringan, lalu menyela dengan kebutuhan Anda.



Anda tidak meminta secara langsung, tapi mereka mengerti maksud Anda dan menawarkan bantuan.



Dengan demikian, Anda menjaga harga diri Anda sekaligus membuat hidup Anda menjadi jauh lebih baik.



2. Monyet



Sifat ingin tahu membuat Anda menjelajahi banyak ide dan jalur yang berbeda setiap hari.



Energi air pada 17 Juli 2026 membuat rasa ingin tahu Anda sangat aktif.



Anda tidak membiarkan ini menjadi waktu pasif untuk membuat keinginan. Sebaliknya, Anda benar-benar melakukan sesuatu.



Anda melakukan semacam ritual Feng Shui untuk memungkinkan energi mengalir ke rumah Anda.



Anda membersihkan kekacauan, meletakkan sesuatu yang hijau di tengah ruangan, atau bermeditasi tentang apa yang diinginkan.



Benar saja, Anda memilikinya!.



Energi Anda bergerak. Hidup berubah menjadi lebih baik, Anda bisa merasakannya!.



3. Ayam Jantan



Anda mungkin sibuk mencoba menjalankan bisnis dan akhir-akhir ini segalanya terasa cukup sulit.



Anda pun telah menunggu lama supaya seseorang menanggapi permintaan Anda.



Tapi, di tanggal 17 Juli 2026 semua berjalan lancar!.



Anda bisa menyelesaikan kesepakatan, bahkan tanpa harus menandatangani kontrak karena semua orang setuju dengan Anda.



Jangka waktunya pun terlihat bagus. Tidak ada pertanyaan yang belum terjawab apalagi uang yang terbuang sia-sia.



Anda berada di posisi paling baik hari ini!.



4. Naga



Anda ingin mendapatkan penghasilan tambahan dan salah satu cara yang Anda pikirkan, yaitu melalui pekerjaan sampingan.



Anda tidak keberatan akan hal itu selama menghasilkan uang.



Memang membutuhkan banyak usaha untuk menambahkan pekerjaan baru ke jadwal Anda yang sudah sibuk.



Tapi, mau bagaimana lagi? Alasannya kuat, Anda optimis menghasilkan uang lebih banyak.



Anda senang didorong melampaui batasan. Anda juga tidak keberatan ketika orang lain menantang Anda.



Sedikit sulit memang, tapi jauh lebih baik daripada tidak memiliki penghasilan yang menjanjikan di masa depan.***