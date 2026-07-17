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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 17 Juli 2026 | 22.06 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 17 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Freepik)

JawaPos.com - Zodiak capricorn akan mendapatkan energi positif dan keberuntungan. Capricorn berada dalam kondisi pikiran yang baik dan memperoleh beberapa keuntungan materi. 

Bagi para profesional, menambah keterampilan baru akan bermanfaat dalam jangka panjang. Hal ini dapat membuka jalan bagi promosi dan meningkatkan potensi penghasilan capricorn.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Jumat, 17 Juli 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak capricorn perlu mengekspresikan diri secara terbuka dan jujur ​​kepada pasangan untuk memperkuat ikatan hubungan. Terkait karir, capricorn akan melihat perkembangan positif dan menjadikan ini sebagai landasan kesuksesan di masa depan.

Sementara itu, terapkan pola makan yang baik dan beristirahatlah saat capricorn terserang flu atau virus. Terkait keuangan, uruslah keuangan orang-orang yang bergantung padamu dengan menyisihkan cukup dana untuk pendidikan dan dana pensiun mereka.

Cinta Capricorn

Hari ini, capricorn perlu memperhatikan kualitas waktu yang dihabiskan bersama pasangan. Ekspresikan diri secara terbuka dan jujur ​​untuk memperkuat ikatan hubungan. Pastikan pasangan tahu betapa berartinya dia bagi capricorn.

Karir Capricorn

Capricorn mungkin melihat perkembangan positif dan dapat mengharapkan hal ini menjadi landasan kesuksesan di masa depan. Jika berharap mendengar kabar baik dari jauh, mungkin capricorn akan mendapat kabar yang diharapkan. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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