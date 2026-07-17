Ramalan Zodiak Scorpio 17 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (freepik)
JawaPos.com - Zodiak scorpio harus mengendalikan emosi dan perlu menggunakan kemampuan diplomasi untuk menjaga keseimbangan hari ini. Jangan mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak pantas. Scorpio mungkin menemukan banyak orang mencoba melanggar batasan yang telah scorpio tetapkan.
Jadi, cobalah memikirkan cara untuk menghentikan mereka daripada bereaksi dengan kasar. Diplomasi dan kemampuan komunikasi scorpio akan membuat pesan terdengar lebih jelas.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio Jumat, 17 Juli 2026.
Scorpio (23 Oktober – 21 November)
Zodiak scorpio perlu mengekspresikan diri kepada pasangan, untuk melihat cinta seperti apa yang akan kembali. Terkait karir, scorpio akan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan tetap fokus.
Sementara itu, lindungi diri sendiri dari batuk dan pilek dengan mencuci tangan secara bersih dan tidak memasukkan benda apa pun ke dalam mulut. Pada ranah keuangan, scorpio perlu bersikap realistis saat pengeluaran saat ini sedang tinggi.
Cinta Scorpio
Planet-planet bekerja sama untuk menciptakan getaran positif dalam hidup scorpio. Manfaatkanlah dan tunjukkan kepada dunia pancaran kepercayaan diri yang scorpio miliki.
Ekspresikan diri sendiri secara terbuka kepada pasangan, kemudian lihatlah kejujuran dan cinta seperti apa yang akan kembali kepadamu. Kemungkinan besar, scorpio akan membuat perbedaan besar dalam kehidupan pasangan hari ini.
Karir Scorpio
Scorpio mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun hari ini, scorpio mungkin akan merasa teralihkan dan gelisah.
Jadi, lawanlah keinginan untuk mengabaikan studi, karena waktu yang scorpio investasikan sekarang akan terbayar. Fokus dan raihlah hasilnya dalam waktu dekat. Scorpio akan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Kesehatan Scorpio
Lindungi diri sendiri dari penyakit ringan seperti batuk dan pilek. Pastikan untuk mencuci tangan dengan bersih dan jangan memasukkan benda apa pun ke dalam mulut, karena scorpio rentan terhadap penyakit yang sebenarnya dapat dicegah.
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