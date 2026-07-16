Profil Valentin Barco! Pemain Argentina yang Ditempeleng Jude Bellingham Usai Inggris Tersingkir di Semifinal Piala Dunia 2026

JawaPos.com — Valentin Barco menjadi sorotan setelah terlibat insiden dengan Jude Bellingham seusai kemenangan Argentina 2-1 atas Inggris pada semifinal Piala Dunia 2026 di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta.

Gelandang berusia 21 tahun itu ditempeleng di bagian belakang kepala oleh Bellingham ketika para pemain Argentina sedang merayakan keberhasilan lolos ke final.

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Siapa Valentín Barco, Pemain Argentina yang Terlibat Insiden dengan Jude Bellingham? Valentín Barco merupakan pesepak bola muda Argentina yang lahir di 25 de Mayo pada 23 Juli 2004. Meski masih berusia 21 tahun, ia sudah mengoleksi pengalaman bermain di Argentina, Inggris, Spanyol, hingga Prancis.

Pada Piala Dunia 2026, Barco masuk dalam skuad Argentina dan berada di bangku cadangan saat menghadapi Inggris.

Namanya mendadak menjadi perhatian setelah terlibat cekcok dengan Jude Bellingham beberapa saat setelah peluit panjang berbunyi.

Berdasarkan rekaman yang diperoleh media Spanyol, Diario AS, Bellingham menghampiri sekelompok pemain Argentina yang sedang merayakan kemenangan sebelum menampar bagian belakang kepala Barco.

Belum diketahui secara pasti apa yang memicu insiden tersebut, tetapi aksi itu membuat pemain dari kedua tim terlibat adu argumen.

Rekaman tersebut juga memperlihatkan beberapa rekan setim Bellingham harus menahan gelandang Inggris itu agar situasi tidak semakin memanas.