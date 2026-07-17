Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 17 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak aquarius perlu bersiap untuk mendapatkan perhatian. Aquarius bisa menjadi pusat perhatian dan mendapatkan pujian dari orang-orang di sekitar.

Nikmati perhatian yang diterima hari ini, karena aquarius mendapatkannya melalui bakat, kerja keras, dan pesona diri. Namun, pastikan untuk tidak terlalu berlebihan atau keadaan bisa menjadi buruk.

Zodiak pisces akan sibuk menikmati waktu yang menyenangkan bersama teman dan keluarga. Masalah apa pun yang telah mengganggu selama beberapa hari terakhir, akan terselesaikan.

Keluarga juga akan sangat mendukung, dan pisces kemungkinan akan memiliki hari yang baik jika menyebarkan sedikit kasih sayang. Segala sesuatu tentang keluarga dan kehidupan pribadi akan tampak sempurna.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Jumat, 17 Juli 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius perlu cobalah merasakan kekuatan dan berbagi cinta dengan pasangan. Terkait karir, manfaatkanlah masa-masa yang produktif dengan baik karena pekerjaan aquarius akan berhasil.

Sementara itu, lakukan tindakan pencegahan saat aquarius rentan terkena batuk atau pilek. Pada sisi keuangan, kurangi pengeluaran yang tidak perlu dan mintalah saran dari konsultan keuangan saat mengalami kondisi keuanganmu mengalami kesulitan.

Cinta Aquarius