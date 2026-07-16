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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 16 Juli 2026 | 23.36 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Besok Jumat, 17 Juli 2026: Saatnya Percaya pada Diri Sendiri, Perubahan Positif Mulai Terlihat

Ilustrasi zodiak Pisces (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (freepik)

JawaPos.Com - Hari Jumat, 17 Juli 2026 membawa energi yang cukup baik bagi pemilik zodiak Pisces. 

Ramalan hari ini mengajak Anda untuk lebih percaya pada kemampuan diri sendiri dan berhenti menggantungkan kebahagiaan pada orang lain. 

Selama ini Anda mungkin terlalu mudah dipengaruhi oleh keadaan sekitar atau penilaian orang lain. 

Kini saatnya menyadari bahwa kebahagiaan sejati berasal dari cara Anda memandang hidup dan mensyukuri setiap proses yang sedang dijalani. Dengan pikiran yang lebih positif, berbagai peluang akan lebih mudah terlihat.

Pisces dikenal sebagai sosok yang penuh empati, kreatif, dan memiliki intuisi yang kuat. Karakter tersebut akan menjadi kekuatan utama sepanjang hari. 

Namun, Anda juga perlu lebih berani mengambil keputusan dan tidak terus-menerus meragukan kemampuan sendiri. 

Perubahan kecil yang dimulai hari ini dapat membawa dampak besar bagi masa depan apabila dijalankan secara konsisten.

Hari ini juga menjadi waktu yang tepat untuk memperbaiki hubungan dengan orang-orang terdekat, meningkatkan kualitas pekerjaan, mengelola keuangan secara lebih bijaksana, serta menjaga kesehatan agar tubuh dan pikiran tetap berada dalam kondisi terbaik.

Editor: Novia Tri Astuti
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