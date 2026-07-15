5 Zodiak yang Disebut Paling Berbakat Membangun Bisnis Sendiri, Apa Saja?

ilustrasi pemilik kedai kopi. (Freepik)
JawaPos.com - Dalam pandangan astrologi, beberapa zodiak disebut memiliki karakter yang mendukung keberhasilan di dunia bisnis.
Sifat seperti keberanian mengambil risiko, kreativitas, ambisi, dan kemampuan melihat peluang membuat mereka dianggap lebih mudah berkembang sebagai seorang pengusaha.
Meski kesuksesan tetap membutuhkan kerja keras, strategi, dan ketekunan, astrologi menyebut ada lima zodiak yang memiliki kecenderungan kuat untuk meraih pencapaian dalam bidang wirausaha. Mengutip AstroTalk, berikut lima zodiak yang disebut berpotensi sukses dalam membangun bisnis.
1. Aries
Aries dikenal karena sifat yang tak kenal takut. Mereka adalah pemimpin alami yang suka mengambil alih kendali.
Pengusaha Aries tidak takut mengambil risiko. Mereka terjun ke usaha baru dengan antusiasme dan energi.
Keberanian ini sering membawa mereka pada kesuksesan.
2. Taurus
Taurus adalah sosok yang teguh pendirian. Mereka sabar dan gigih.
Zodiak ini juga dikenal karena keandalan dan etos kerja yang kuat.
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