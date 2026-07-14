Dipercaya Berjiwa Wirausaha, 4 Tanggal Lahir Ini Berpotensi Sukses Bangun Bisnis

JawaPos.com - Dalam pandangan numerologi, setiap tanggal lahir diyakini membawa energi dan karakteristik yang dapat memengaruhi kepribadian serta arah kehidupan seseorang, termasuk dalam urusan karier dan bisnis.

Orang yang lahir pada tanggal tertentu disebut memiliki kemampuan alami dalam berwirausaha, seperti piawai mengambil keputusan, mahir bernegosiasi, memiliki jiwa kepemimpinan, serta mampu mengelola keuangan dengan baik.

Berdasarkan ulasan yang dimuat English Jagran, berikut empat tanggal lahir yang dipercaya memiliki peluang besar untuk menjadi pengusaha sukses sekaligus membangun kekayaan melalui dunia bisnis.

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1. Tanggal 8

Dalam dunia bisnis, orang dengan tanggal lahir ini sering kali tertarik pada kekayaan.

Banyak konotasi positif termasuk kemakmuran, kekayaan, dan kecerdasan finansial.

Mereka adalah penarik kemakmuran yang secara alami menarik peluang dan kekayaan.

2. Tanggal 22

Individu dengan tanggal lahir dikenal ulung dalam hal bisnis.