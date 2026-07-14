Dipercaya Berjiwa Wirausaha, 4 Tanggal Lahir Ini Berpotensi Sukses Bangun Bisnis

ilustrasi tanggal lahir ditakdirkan sukses. /Freepik
JawaPos.com - Dalam pandangan numerologi, setiap tanggal lahir diyakini membawa energi dan karakteristik yang dapat memengaruhi kepribadian serta arah kehidupan seseorang, termasuk dalam urusan karier dan bisnis.
Orang yang lahir pada tanggal tertentu disebut memiliki kemampuan alami dalam berwirausaha, seperti piawai mengambil keputusan, mahir bernegosiasi, memiliki jiwa kepemimpinan, serta mampu mengelola keuangan dengan baik.
Berdasarkan ulasan yang dimuat English Jagran, berikut empat tanggal lahir yang dipercaya memiliki peluang besar untuk menjadi pengusaha sukses sekaligus membangun kekayaan melalui dunia bisnis.
1. Tanggal 8
Dalam dunia bisnis, orang dengan tanggal lahir ini sering kali tertarik pada kekayaan.
Banyak konotasi positif termasuk kemakmuran, kekayaan, dan kecerdasan finansial.
Mereka adalah penarik kemakmuran yang secara alami menarik peluang dan kekayaan.
2. Tanggal 22
Individu dengan tanggal lahir dikenal ulung dalam hal bisnis.
Angka 22 berhubungan dengan praktis dan visioner.
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal
Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak
Tragis! Gadis 13 Tahun di India Diperkosa 30 Pria Selama 5 Hari, Para Tersangka Diarak Warga
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu