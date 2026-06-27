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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 27 Juni 2026 | 23.25 WIB

Bisnis Meroket Tajam! 5 Shio Ini Diprediksi Mengalami Lonjakan Usaha Besar di Tahun 2026

Ilustrasi shio yang bisnis dan usahanya melejit di tahun 2026 (Magnific) - Image

Ilustrasi shio yang bisnis dan usahanya melejit di tahun 2026 (Magnific)

JawaPos.com - Memasuki pertengahan tahun 2026, ramalan shio masih sering dijadikan referensi oleh sebagian orang untuk membaca peluang bisnis jangka menengah.

Banyak orang tertarik mengaitkan ramalan shio dengan dinamika pasar agar strategi bisnis mereka tetap relevan di tahun ini.

Melansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, ada lima shio yang diprediksi mengalami lonjakan besar dalam bisnis dan usahanya di sepanjang tahun 2026.

1. Shio Kerbau

Pemilik shio ini sejak dulu dikenal memiliki etos kerja yang sangat tinggi, tekun dalam setiap langkah, dan tidak mudah menyerah menghadapi rintangan.

Periode mendatang memberikan ruang yang sangat luas bagi mereka untuk memaksimalkan kekuatan karakter tersebut dalam berbagai bidang.

Peluang terbuka sangat lebar terutama di sektor pertanian modern, kuliner, serta berbagai layanan jasa yang membutuhkan konsistensi.

Keuletan yang menjadi ciri khas mereka membuat shio Kerbau mampu bertahan ketika orang lain sudah memilih mundur dari tantangan.

Pada momentum ini, ketekunan yang selama ini mereka jaga akhirnya memberikan hasil yang memuaskan dan berlimpah.

Banyak dari mereka akan menemukan investor yang tepat, membuka cabang baru, atau mendapatkan pelanggan dalam jumlah yang mengejutkan.

Editor: Candra Mega Sari
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