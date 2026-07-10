Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 10 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (freepik)
JawaPos.com - Hari zodiak aquarius mungkin dimulai dengan rasa frustrasi, tetapi akan berakhir dengan baik. Kesabaran dan tekad aquarius akan diuji hari ini, jadi hadapi semuanya dengan tenang dan pertahankan sikap ceria.
Hal itu pasti akan mengesankan semua orang di sekitar aquarius, dan rintangan serta hambatan di jalan hampir tidak akan terlihat.
Zodiak pisces bisa menantikan hari yang bahagia dan makmur. Segala sesuatunya akan menguntungkan pisces hari ini. Pisces akhirnya melihat keuntungan dari investasi yang dilakukan sejak lama.
Kabar ini akan datang sebagai kejutan, sehingga pisces dapat dihujani dengan keuntungan finansial tak terduga yang dibawanya. Cobalah menabung sebanyak mungkin untuk masa depan.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Jumat, 10 Juli 2026.
Aquarius (20 Januari – 18 Februari)
Zodiak aquarius busa meminta nasihat teman dekat jika ragu tentang potensi hubungan asmara dengan seseorang. Terkait karir, bersiaplah karena aquarius berpeluang untuk meraih posisi administratif penting.
Sementara itu, jangan memaksakan diri untuk makan dan cobalah menurunkan tingkat stres. Pada sisi keuangan, aquarius harus memilih metode yang stabil saat berinvestasi dan menyelesaikan transaksi tersebut.
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