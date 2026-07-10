Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 10 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Hari ini, zodiak libra akan tetap merasa terganggu karena masalah keuangan. Libra harus berhemat dalam pengeluaran sehari-hari dan tidak boros. Pastikan uang yang dibelanjakan untuk barang-barang tidak penting, berasal dari pendapatan untuk dibelanjakan dan tidak menguras kantong.

Selain itu, ini bukan waktu yang tepat bagi para pebisnis untuk berinvestasi dalam sesuatu yang baru, karena dapat menyebabkan kerugian finansial.

Hari ini adalah hari yang baik bagi zodiak scorpio dalam hal cinta dan romansa. Scorpio mungkin bertemu seseorang dan berinteraksi pada tingkat yang dewasa.

Ini mungkin tidak selalu dimulai sebagai sesuatu yang romantis, jadi berikan waktu bagi hubungan ini untuk berkembang. Pada sisi lain, jangan kehilangan fokus dari pekerjaan dan cobalah untuk menjauhkan stres serta menikmati sisa hari ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Jumat, 10 Juli 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra akan menarik perhatian lawan jenis dan tertarik pada seseorang yang berpenampilan menarik. Terkait karir, kerja keras libra untuk perusahaan akhirnya mendapatkan pengakuan yang layak.