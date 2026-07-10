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Endah Primasari Utami
Jumat, 10 Juli 2026 | 20.55 WIB

3 Zodiak yang Menarik Begitu Banyak Kebahagiaan dan Cinta pada 10 Juli 2026, Saat Venus Membentuk Trine dengan Chiron

Ilustrasi, zodiak yang menarik begitu banyak kebahagiaan dan cinta pada 10 Juli 2026. Magnific/ freepik. - Image

Ilustrasi, zodiak yang menarik begitu banyak kebahagiaan dan cinta pada 10 Juli 2026. Magnific/ freepik.

JawaPos.com - Hari ini, Jumat, 10 Juli 2026 Venus membentuk trine dengan Chiron.

Transit yang sempurna ini membawa romansa terasa di udara dan menjadi waktu yang tepat untuk memperbaiki hubungan, terlebih untuk Cancer, Libra, dan Pisces.

Dilansir JawaPos.com dari yourtango pada Jumat (10/7), tiga zodiak tersebut dinilai mampu menarik begitu banyak kebahagiaan dan cinta pada Jumat, 10 Juli 2026.
 
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1. Cancer

Mungkin Anda merasa sedikit tidak nyaman akhir-akhir ini, khususnya dalam hubungan Anda dengan pasangan.

Seolah ada sesuatu yang mengganggu, seperti menginginkan penjelasan lebih dalam atau percakapan yang belum dapat Anda lakukan.

Namun, di hari Jumat, 10 Juli 2026 yang bertepatan dengan Venus membentuk trine dengan Chiron Anda akan mendapatkan energi yang membuat Anda lebih senang dan kembali percaya pada cinta.

Sesuatu memicu percakapan antara kalian berdua yang benar-benar membuka pintu untuk percakapan yang jauh lebih baik satu sama lain.

Membuat Anda tersadar bahwa ini belum berakhir, bahkan baru permulaan.

Energi ini memungkinkan pembaruan romantisme terjadi dan itu terasa tepat.

Jadi, biarkan cinta masuk!.

2. Libra

Sesuatu yang luar biasa akan terjadi dalam hidup Libra saat Venus membentuk trine dengan Chiron di hari ini, 10 Juli 2026.

Komunikasi yang sehat dan bahagia dengan orang tercinta menjadi lebih baik.

Anda yang terbiasa bersikap baik dan terlalu sopan kadang kala membuat Anda merasa tidak tulus.

Itu tidak bisa diterima dalam sebuah hubungan.

Oleh sebab itu, Anda perlu berani mengungkapkan pikiran dengan jujur, bahkan ketika apa yang Anda katakan bukan sesuatu yang ingin didengar orang lain.

Pahamilah, ketika Anda menutup diri, Anda sebenarnya juga meremehkan kemampuan pasangan untuk menanganinya.

Anda berasumsi mereka tidak mampu dan ini menyakiti kalian berdua.

Jadi, beri mereka kesempatan sehingga Anda bisa melihat bahwa mereka mampu menanganinya.

3. Pisces

Anda telah menghabiskan banyak waktu dalam pikiran sendiri yang tidak selalu bermanfaat untuk hubungan.

Mungkin Anda berpikir bahwa pasangan Anda tidak mencintai Anda seperti dulu, tapi Anda juga tidak pernah menanyakan langsung kepada mereka kebenarannya.

Namun, di hari Jumat, 10 Juli 2026 yang bertepatan dengan Venus membentuk trine dengan Chiron, Anda akan menanyakan mengapa Anda berpikir demikian.

Apakah pasangan Anda benar-benar melakukan sesuatu yang menunjukkan bahwa cinta mereka memudar?

Atau apakah semua ini hanya berasal dari pikiran Anda sendiri?

Jadi, lebih baik ungkapkan apa yang ada di pikiran Anda dan cari tahu jawabannya.

Jika Anda melakukan hal tersebut sama saja Anda meluruskan kesalahpahaman yang telah Anda bangun di dalam pikiran Anda.

Bicaralah dengan pasangan dan Anda akan menemukan bahwa mereka mencintai Anda sama seperti sebelumnya.

Chiron 'Sang Penyembuh' adalah penyembuh yang terluka dan transit ini menyembuhkan hubungan Anda.***
Editor: Setyo Adi Nugroho
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