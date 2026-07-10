Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 10 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak sagitarius mungkin akan merasakan dorongan kuat untuk mengeksplorasi dan memenuhi kebutuhan emosional. Cobalah memberi diri sendiri waktu yang diperlukan untuk memenuhi semua kebutuhan.

Untuk mendapatkan apa yang diinginkan, sagitarius mungkin perlu menyimpang dari cara lama dan mencoba melakukan pendekatan yang berbeda. Tunggu hingga badai berlalu agar sagitarius dapat melihat pelangi. Jangan berkecil hati karena komplikasi kecil.

Zodiak capricorn sebaiknya menghindari keterlibatan yang terlalu intens dalam situasi di luar kendali. Keterlibatan yang berlebihan hanya akan membuat keadaan tampak lebih buruk daripada sebenarnya.

Ini juga akan membuat capricorn mudah marah, jadi hindari melakukan apa pun yang tidak membuat bahagia. Untuk saat ini, cobalah bersabar dan biarkan semuanya berjalan apa adanya. Cobalah selalu waspada, tetapi jangan menghakimi atau mengambil kesimpulan terlalu cepat.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Jumat, 10 Juli 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius akan menarik perhatian dan bisa memikat siapa pun dengan pesona diri sendiri. Terkait karir, lakukan tanggung jawab yang besar untuk menunjukkan bakatmu di tempat kerja.