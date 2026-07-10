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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 10 Juli 2026 | 12.45 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 10 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik/Agnessz_arts) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik/Agnessz_arts)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Pisces bisa menantikan hari yang bahagia dan makmur. Segala sesuatunya akan menguntungkan Pisces. Pisces akhirnya melihat keuntungan dari investasi yang dilakukan sejak lama. 

Kabar ini akan datang sebagai kejutan, sehingga Pisces dapat dihujani dengan keuntungan finansial tak terduga yang dibawanya. Cobalah menabung sebanyak mungkin untuk masa depan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Jumat, 10 Juli 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Zodiak Pisces akan bertemu seseorang yang istimewa dan menjalani hubungan yang penuh dengan hal-hal menarik. Terkait karir, lakukan persiapan yang matang karena Pisces berkesempatan untuk mendapatkan posisi penting saat ini. 

Sementara itu, kembalikan sistem pencernaan pada keadaan normal dengan mengonsumsi makanan yang dimasak di rumah. Pisces akan segera. Terkait keuangan, bisnis Pisces akan mengalami peningkatan jumlah pesanan dari luar negeri dan mendapatkan klien baru.

Cinta Pisces

Akhir-akhir ini, Pisces berharap dan berusaha bertemu seseorang yang menarik. Hari ini, Pisces mungkin akan bertemu seseorang yang sangat menarik. 

Hubungan ini akan penuh dengan hal-hal menarik, karena kalian berdua menyukai tantangan. Dia pasti akan membuat Pisces selalu waspada, dan Pisces pun akan melakukan hal yang sama untuknya.

Editor: Candra Mega Sari
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