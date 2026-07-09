Ramalan Zodiak Besok Jumat, 10 Juli 2026 2026: Prediksi Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces

JawaPos.com - Setiap zodiak diperkirakan akan menghadapi dinamika yang berbeda dalam urusan pekerjaan, hubungan, maupun aktivitas sehari-hari. Beberapa zodiak didorong untuk lebih berani mencoba pendekatan baru, sementara yang lain diprediksi memperoleh peluang untuk mengembangkan kreativitas.

Bagi Aquarius, hari ini disebut sebagai waktu yang tepat untuk menghadirkan ide-ide segar dan berpikir lebih kreatif karena dapat membuka kesempatan menjalin kolaborasi baru. Sementara itu, Pisces diperkirakan akan mendapatkan dorongan inspirasi yang bermanfaat dalam pekerjaan maupun aktivitas yang berkaitan dengan seni.

Mengutip AstroTalk, berikut ramalan zodiak untuk Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces pada Jumat, 10 Juli 2026. Perlu diingat bahwa ramalan zodiak merupakan bagian dari kepercayaan astrologi dan dapat dinikmati sebagai hiburan, sehingga hasilnya tidak dapat dipastikan akan berlaku bagi setiap orang.

Sagitarius – (22 November hingga 21 Desember)

Petualangan menanti, mengisi harimu dengan antusiasme. Dalam hal cinta, tawa bersama atau kencan spontan akan memperbarui kebahagiaan.

Karier akan berkembang dengan risiko kreatif, jadi katakan ya pada sesuatu yang luar biasa.

Keuangan stabil, tetapi jangan biarkan keinginan untuk berpetualang melebihi sumber dayamu.

Salurkan energi yang tak terkendali dengan berjalan-jalan di alam terbuka.

Capricorn – (22 Desember hingga 19 Januari)