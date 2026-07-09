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Rabbany Wanadriani
Jumat, 10 Juli 2026 | 04.41 WIB

Ramalan Zodiak Besok Jumat, 10 Juli 2026: Prediksi Aries, Taurus, Gemini, dan Cancer

Ilustrasi 12 tanda zodiak. (Freepik) - Image

Ilustrasi 12 tanda zodiak. (Freepik)

JawaPos.com - Setiap zodiak dipercaya memiliki perjalanan dan tantangan yang berbeda dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk keuangan, pekerjaan, maupun hubungan pribadi. Beberapa zodiak disarankan untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan agar dapat menjaga keseimbangan.

Taurus diprediksi perlu lebih cermat mengatur kondisi finansial dengan membuat perencanaan anggaran yang baik dan menghindari kebiasaan berbelanja secara spontan. Sementara itu, Gemini dianjurkan lebih memperhatikan pengeluaran kecil karena jika tidak dikontrol dapat berdampak pada kondisi keuangan.

Mengutip AstroTalk, berikut ramalan zodiak untuk Aries, Taurus, Gemini, dan Cancer pada Jumat, 10 Juli 2026. Perlu diingat bahwa ramalan zodiak merupakan bagian dari kepercayaan astrologi dan dapat dinikmati sebagai hiburan, sehingga hasilnya tidak dapat dipastikan akan terjadi pada setiap orang.

Aries – (21 Maret hingga 19 April)

Dunia tampak berdenyut dengan kemungkinan baru.

Dalam hal cinta, keberanianmu menarik seseorang lebih dekat.

Dari segi karier, kepercayaan dirimu akan mendapatkan rasa hormat dan Anda akan melihat kemajuan praktis.

Dengan keuangan yang stabil dan energi yang tinggi, luangkan waktu untuk berolahraga atau berjalan-jalan yang menyegarkan.

Taurus – (20 April hingga 20 Mei)

Kesabaran akan sangat membantu, terutama dalam hubungan romantis di mana kelembutan sangatlah berharga.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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