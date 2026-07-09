Ramalan Zodiak Besok Jumat, 10 Juli 2026: Prediksi Leo, Virgo, Libra, dan Scorpio Hari Ini

JawaPos.com - Setiap zodiak diperkirakan akan menghadapi peluang dan tantangan yang berbeda dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Ada yang didorong untuk memperkuat kerja sama dengan orang lain, sementara sebagian lainnya dianjurkan lebih percaya diri dalam mengambil langkah penting.

Bagi Libra, sektor karier diprediksi akan berkembang lebih baik melalui kolaborasi dan kemitraan yang saling mendukung. Sementara itu, Scorpio disebut berada pada momen yang tepat untuk menyampaikan gagasan atau mengambil inisiatif baru dengan penuh keyakinan.

Mengutip AstroTalk, berikut ramalan zodiak untuk Leo, Virgo, Libra, dan Scorpio pada Jumat, 10 Juli 2026. Perlu diingat bahwa ramalan zodiak merupakan bagian dari kepercayaan astrologi dan dapat dipahami sebagai hiburan, sehingga hasilnya tidak dapat dipastikan akan berlaku bagi setiap orang.

Leo – (23 Juli hingga 22 Agustus)

Perhatian tertuju padamu, menerangi hubungan dalam percintaan dan menyorot ambisi di tempat kerja.

Pujian datang dengan mudah, ingatlah untuk menerimanya dengan ramah.

Secara finansial, kemurahan hatimu mengangkat orang lain, tetapi tetap perhatikan tujuanmu sendiri.

Tingkatkan vitalitas dengan tawa, musik, atau kegiatan kreatif.

Virgo – (23 Agustus hingga 22 September)