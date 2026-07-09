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Rabbany Wanadriani
Kamis, 9 Juli 2026 | 20.51 WIB

4 Zodiak yang Konon Memiliki Aura Pembawa Keberuntungan dalam Hal Keuangan, Apa Saja?

ilustrasi zodiak banyak uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Dalam dunia astrologi, beberapa zodiak dipercaya memiliki karakter tertentu yang dianggap mendukung kesuksesan dan kemudahan dalam meraih kemapanan finansial. Mereka sering dikaitkan dengan kemampuan menarik peluang, keberuntungan, serta potensi mencapai kesejahteraan.

Meski kepercayaan ini bersifat astrologi dan bukan berdasarkan bukti ilmiah, banyak orang tetap menjadikannya sebagai hiburan atau inspirasi dalam melihat kepribadian seseorang.

Dikutip dari AstroTalk, berikut empat zodiak yang disebut-sebut memiliki kecenderungan menuju kesuksesan finansial dan kehidupan yang lebih makmur.

1. Cancer

Pada awalnya, Cancer tampaknya bukan zodiak yang paling mungkin sukses secara finansial.

Namun, dalam hal keuangan, mereka memiliki keunggulan tersendiri karena kecerdasan emosional dan intuisi yang tinggi.

Cancer terampil menggunakan jaringan untuk keuntungan dan memiliki kecenderungan melihat peluang baik.

Pendekatan metodis namun hati-hati terhadap pengelolaan uang sering kali menghasilkan ekspansi dan profitabilitas yang berkelanjutan.

2. Capricorn 

Capricorn, zodiak yang dikenal karena dorongan dan ambisi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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