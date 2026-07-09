Ramalan Karier Zodiak 10–16 Juli 2026: Prediksi Leo, Virgo, Libra, dan Scorpio

JawaPos.com - Dalam astrologi, perjalanan karier setiap zodiak dipercaya memiliki tantangan dan peluang yang berbeda. Ada yang perlu menghadapi pekerjaan tambahan sebelum mencapai hasil yang diinginkan, sementara lainnya disarankan lebih sabar membaca perkembangan situasi di lingkungan kerja.

Virgo diprediksi mungkin akan menghadapi sejumlah tugas yang terasa lebih banyak dari biasanya. Namun, setelah mampu menyelesaikannya dengan baik, kondisi pekerjaan disebut akan kembali berjalan lebih seimbang. Sementara itu, Scorpio diperkirakan perlu memperhatikan perkembangan di tempat kerja secara bertahap karena berbagai pola baru dapat mulai terlihat seiring waktu.

Mengutip AstroTalk, berikut ramalan karier zodiak untuk Leo, Virgo, Libra, dan Scorpio pada periode 10 hingga 16 Juli 2026. Perlu diingat bahwa ramalan zodiak merupakan bagian dari kepercayaan astrologi dan tidak dapat memastikan kejadian yang akan dialami setiap orang.

Leo – (23 Juli hingga 22 Agustus)

Anda mungkin merasa ingin segera menyelesaikan semuanya dan melanjutkan.

Meskipun pendekatan ini berhasil sampai batas tertentu, suatu situasi mungkin perlu ditinjau ulang sekali lagi.

Meninjau kembali situasi tersebut dapat sedikit mengubah perspektif Anda.

Pada akhir minggu, keputusan Anda akan terasa lebih seimbang.

Virgo – (23 Agustus hingga 22 September)