Ramalan Karier Zodiak 10–16 Juli 2026: Prediksi Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces

JawaPos.com - Dalam astrologi, setiap zodiak dipercaya memiliki dinamika berbeda dalam perjalanan kariernya. Beberapa mungkin menghadapi perubahan arah yang tidak terduga, sementara yang lain perlu menyusun strategi matang sebelum mengambil keputusan penting.

Sagitarius diprediksi akan menemukan situasi yang tidak sepenuhnya berjalan sesuai rencana, sehingga perlu lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan. Sementara itu, Capricorn disebut cenderung memilih mempersiapkan segala sesuatu dengan baik sebelum mengambil langkah agar hasil yang diperoleh lebih maksimal.

Mengutip AstroTalk, berikut ramalan karier zodiak untuk Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces pada periode 10 hingga 16 Juli 2026. Perlu diingat bahwa ramalan zodiak merupakan bagian dari kepercayaan astrologi dan tidak dapat memastikan kejadian yang akan dialami setiap orang.

Sagitarius – (22 November hingga 21 Desember)

Rencana karier mungkin sedikit berubah arah. Sesuatu yang Anda harapkan akan berjalan ke satu arah bisa jadi berbelok ke arah yang berbeda.

Awalnya, ini mungkin terasa tidak pasti, tetapi begitu Anda beradaptasi, semuanya akan mulai berjalan sesuai rencana.

Fleksibilitas akan lebih bermanfaat daripada ekspektasi yang kaku.

Capricorn – (22 Desember hingga 19 Januari)

Tanggung jawab tetap stabil.