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Rabbany Wanadriani
Jumat, 10 Juli 2026 | 04.49 WIB

Ramalan Karier Zodiak 10–16 Juli 2026: Prediksi Aries, Taurus, Gemini, dan Cancer

Ramalan karier dan pekerjaan zodiak Aries, Taurus, Gemini, Cancer - Image

Ramalan karier dan pekerjaan zodiak Aries, Taurus, Gemini, Cancer

JawaPos.com - Dalam astrologi, setiap zodiak dipercaya memiliki pola perjalanan karier yang berbeda setiap minggunya. Ada yang diprediksi dapat menjalani pekerjaan dengan lebih stabil, sementara yang lain perlu meluangkan waktu untuk berpikir sebelum mengambil keputusan.

Taurus disebut akan menjalani pekan kerja dengan ritme yang lebih tenang. Dengan mengetahui prioritas yang harus dilakukan, mereka diperkirakan mampu menyelesaikan tanggung jawab sesuai rencana. Sementara itu, Cancer disarankan tidak terburu-buru dalam merespons situasi di tempat kerja karena mengambil jeda sejenak dapat membantu melihat masalah dengan lebih jelas.

Mengutip AstroTalk, berikut ramalan karier zodiak untuk Aries, Taurus, Gemini, dan Cancer pada periode 10 hingga 16 Juli 2026. Perlu diingat bahwa ramalan zodiak merupakan bagian dari kepercayaan astrologi dan tidak dapat memastikan kejadian yang akan dialami setiap orang.

Aries – (21 Maret hingga 19 April)

Anda akan merasa siap untuk bertindak. Sesuatu yang tertunda mungkin akhirnya akan bergerak maju.

Naluri Anda akan mendorongnya untuk segera menyelesaikannya.

Namun, satu detail mungkin memerlukan peninjauan ulang. 

Ketika Anda sedikit memperlambat, hasilnya akan lebih baik. 

Taurus – (20 April hingga 20 Mei)

Minggu ini karier dimulai dengan tenang. Anda tahu apa yang perlu dilakukan dan mengikuti ritme sendiri.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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