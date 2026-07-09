Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 9 Juli 2026 | 18.13 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 9 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Hari ini adalah waktu yang tepat untuk menghidupkan kembali gairah, karena hubungan zodiak scorpio dengan orang lain menjadi pusat perhatian hari ini. 

Luangkan waktu berkualitas bersama orang-orang terkasih untuk membantu memperkuat ikatanmu dengan mereka. Hari ini adalah hari untuk fokus pada kehidupan pribadi dan tidak terbebani oleh tenggat waktu pekerjaan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio Kamis, 9 Juli 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November) 

Zodiak scorpio bisa melakukan perjalanan singkat untuk melepaskan stres saat mencari pasangan. Terkait karir, mintalah bantuan rekan kerja untuk membantu mengatasi masalah yang muncul hari ini.

Sementara itu, berhati-hatilah serta jagalah kesehatan agar tidak jatuh sakit karena gangguan perut. Pada ranah keuangan, scorpio akan mendapatkan keuntungan bisnis saat berinteraksi atau bergantung pada pasar luar negeri.

Cinta Scorpio

Melakukan perjalanan singkat hari ini akan memungkinkan scorpio untuk melepaskan sebagian stres mengenai kehidupan asmara. Scorpio mungkin merasa jauh lebih rileks dan terbuka untuk pasangan baru saat ini. 

Scorpio mungkin bertemu seseorang di pertemuan bersama teman dan keluarga. Mungkin, scorpio akan segera melakukan kencan yang menyenangkan.

Karir Scorpio

Jika memungkinkan, mintalah bantuan rekan kerja yang memiliki pemikiran serupa untuk membantu mengatasi masalah yang muncul hari ini. Bantuan mereka akan sangat penting dan bermanfaat bagi scorpio. 

Kemungkinan, scorpio akan dipercayakan dengan tanggung jawab tambahan, karena atasan ingin scorpio berkontribusi lebih banyak. Scorpio harus memanfaatkan kesempatan ini demi karir. Secara jangka panjang, scorpio akan menjadi pihak yang diuntungkan.

Kesehatan Scorpio

Jika akan melakukan perjalanan hari ini, berhati-hatilah dan jaga kesehatan agar tidak jatuh sakit karena gangguan perut. Masalah kesehatan ringan yang berkaitan dengan perut diindikasikan hari ini, jadi beristirahatlah. Perhatikan baik-baik makananmu. Selain itu, waspadai kemungkinan mengalami gangguan makan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Libra 9 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra 9 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Kamis, 9 Juli 2026 | 18.11 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 9 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Capricorn 9 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Kamis, 9 Juli 2026 | 18.08 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius 9 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Sagitarius 9 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Kamis, 9 Juli 2026 | 18.07 WIB

Terpopuler

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah - Image
1

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

2

Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas

3

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit

4

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk

5

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final

6

Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup

7

Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi

8

Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

9

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head

10

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di 16 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Terakhir Lionel Messi atau Mohamed Salah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore