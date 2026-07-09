Ramalan Zodiak Scorpio 9 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Hari ini adalah waktu yang tepat untuk menghidupkan kembali gairah, karena hubungan zodiak scorpio dengan orang lain menjadi pusat perhatian hari ini.
Luangkan waktu berkualitas bersama orang-orang terkasih untuk membantu memperkuat ikatanmu dengan mereka. Hari ini adalah hari untuk fokus pada kehidupan pribadi dan tidak terbebani oleh tenggat waktu pekerjaan.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio Kamis, 9 Juli 2026.
Scorpio (23 Oktober – 21 November)
Zodiak scorpio bisa melakukan perjalanan singkat untuk melepaskan stres saat mencari pasangan. Terkait karir, mintalah bantuan rekan kerja untuk membantu mengatasi masalah yang muncul hari ini.
Sementara itu, berhati-hatilah serta jagalah kesehatan agar tidak jatuh sakit karena gangguan perut. Pada ranah keuangan, scorpio akan mendapatkan keuntungan bisnis saat berinteraksi atau bergantung pada pasar luar negeri.
Cinta Scorpio
Melakukan perjalanan singkat hari ini akan memungkinkan scorpio untuk melepaskan sebagian stres mengenai kehidupan asmara. Scorpio mungkin merasa jauh lebih rileks dan terbuka untuk pasangan baru saat ini.
Scorpio mungkin bertemu seseorang di pertemuan bersama teman dan keluarga. Mungkin, scorpio akan segera melakukan kencan yang menyenangkan.
Karir Scorpio
Jika memungkinkan, mintalah bantuan rekan kerja yang memiliki pemikiran serupa untuk membantu mengatasi masalah yang muncul hari ini. Bantuan mereka akan sangat penting dan bermanfaat bagi scorpio.
Kemungkinan, scorpio akan dipercayakan dengan tanggung jawab tambahan, karena atasan ingin scorpio berkontribusi lebih banyak. Scorpio harus memanfaatkan kesempatan ini demi karir. Secara jangka panjang, scorpio akan menjadi pihak yang diuntungkan.
Kesehatan Scorpio
Jika akan melakukan perjalanan hari ini, berhati-hatilah dan jaga kesehatan agar tidak jatuh sakit karena gangguan perut. Masalah kesehatan ringan yang berkaitan dengan perut diindikasikan hari ini, jadi beristirahatlah. Perhatikan baik-baik makananmu. Selain itu, waspadai kemungkinan mengalami gangguan makan.
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