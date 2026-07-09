4 Zodiak yang Berharap Pasangan Dapat Membaca Pikiran Mereka, Butuh Skill Kepekaan Tingkat Tinggi

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific
JawaPos.com - Beberapa zodiak selalu memilih bersikap terbuka dan jujur agar pasangannya tahu apa yang sedang mereka pikirkan.
Namun, ada juga zodiak yang lebih sulit mengungkapkan isi hatinya. Mereka tidak mau memicu konflik atau justru merasa pasangannya kurang mengenal mereka.
Seperti yang terjadi pada empat zodiak berikut ini. Berdasarkan informasi dari laman collective.world ada (8/7) berikut zodiak yang berharap besar jika pasangan mampu membaca pikiran mereka.
Leo
Leo berharap pasangannya mampu memahami setiap kebutuhan mereka bahkan sebelum diungkapkan, meskipun harapan tersebut sebenarnya cukup sulit diwujudkan.
Mereka tidak akan bersikap bahagia jika dalam hubungan harus terus menerus meminta sesuatu. Leo ingin pasangan melakukan hal-hal manis secara spontan, karena memang ingin melakukannya bukan karena diminta.
Taurus
Taurus berharap anda menangkap isyarat-isyarat kecil bahwa ada sesuatu yang tidak beres, menebak apa yang sedang mengganggu pikiran mereka, lalu membantu menyelesaikan masalah tersebut.
Mereka lebih suka menikmati hubungan dengan penuh keceriaan daripada duduk menghadapi percakapan yang berat.
Sagittarius
Sagitarius tidak suka menganggap hidupnya terlalu serius. Mereka sering berpura-pura seolah semuanya baik-baik saja dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan.
Sagittarius berharap memiliki pasangan yang mampu memahami isi pikiran mereka, atau setidaknya membaca bahasa tubuh sagittarius.
Pisces
Pisces sangat pandai memahami emosi orang lain. Mereka sering kali bisa menebak apa yang sedang dirasakan seseorang. Oleh karena itu, mereka berharap memiliki pasangan yang mampu melakukan hal yang sama pada mereka.
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